صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

جوهرة برلين على رادار اليونايتد

أبدى نادي مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع كينيت أيخهورن موهبة خط وسط فريق هيرتا برلين، وسط منافسة شرسة من كبار قارة أوروبا.

وسيحاول مانشستر يونايتد استغلال بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب صاحب الـ16 عامًا، والذي سيصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني في الصيف المقبل، لضمه من صفوف الفريق الألماني.

independent

شيرر ينتقد صلاح

وجه آلان شيرر أسطورة نادي نيوكاسل والبريميرليج السابق، انتقادات لاذعة بشأن مستوى النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم.

وقال شيرر: "محمد صلاح بعيدًا عما كان يقدمه في الموسم الماضي أو مما اعتدنا عليه منه، ويمكنك أن تقول الشيء نفسه عن معظم لاعبي ليفربول في الوقت الحالي".

وتابع: "هناك بالتأكيد أمر غير طبيعي سواء كان السبب التقدّم في السن وعدم قدرته على تقديم نفس المستوى السابق، أو أن لديه استياءً من شيء ما".

موقع وولفرهامبتون الرسمي

مدرب جديد

أعلن نادي وولفرهامبتون التعاقد مع روب إدواردز، ليتولى منصب المدير الفني الجديد للفريق، بعدما سبق وأن لعب في صفوف الذئاب من قبل خلال مسيرته الاحترافية.

وأوضح ولفرهامبتون أن المدافع الويلزي السابق أثبت نفسه كمدرب ناجح في السنوات الأخيرة، خاصة مع فريقي فورست جرين روفرز ولوتون تاون، كما قدّم بداية إيجابية هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى مع ميدلسبره.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

برشلونة وكين

ارتبط اسم هاري كين، لاعب فريق بايرن ميونخ، بالانتقال إلى برشلونة خلال الفترة القادمة.

ونفى نادي برشلونة هذا الخبر جملة وتفصيلا إذ أكد أنه لا يوجد أي مرشح لخلافة روبرت ليفاندوفسكي الذي أوشك على الرحيل.

يشار إلى أن بايرن ميونخ وضع شرطا جزائيا في عقد هاري كين يبلغ 65 مليون يورو.

آس

إعادة تسمية البيرنابيو

أعاد نادي ريال مدريد الإسباني تسمية ملعبه سانتياجو بيرنابيو، إذ أطلق صورة مؤسسية جديدة للملعب.

ووضع ريال مدريد شعارا جديدا يجسد شكل الملعب الخارجي والمستقبلي، ويختصر اسمه من سانتياجو برنابيو إلى برنابيو فقط.

ويعد ملعب سانتياجو بيرنابيو أحد أبرز علامات فريق ريال مدريد والذي يحمل الكثير من الذكريات الجيدة لفريق كرة القدم.

معجزة بيدري الطبية

يسير بيدري، لاعب فريق برشلونة في برنامجه التأهيلي بشكل جيد من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وقد يعتمد الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة هانزي فليك، على بيدري خلال مباراة أتلتيك بلباو التي ستلعب بعد فترة التوقف الدولي مباشرة، بالأخص بعدما تأكد عودته يوم 22 نوفمبر الجاري، ليكون ذلك من بين المعجزات الطبية.

وكان من المتوقع من خلال التشخيص الأول أن يعود بيدري من تلك الإصابة أوائل شهر ديسمبر ليكون قد عاد قبل موعده بأسبوعين تقريبا.

الصحافة الإيطالية

لاجازيتا ديلو سبورت

سباق أوروبي على حارس ميلان

تشيلسي وبايرن ميونخ يستعدان للدخول في سباق التعاقد مع حارس مرمى ميلان، الفرنسي مايك ماينان، مع اقتراب انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

يحتاج بايرن إلى بديل لمانويل نوير الذي يقترب من الاعتزال، بينما يسعى تشيلسي لتعزيز مركزه بحارس مرمى جديد، مما يمنح ماجنان موقفًا قويًا في المفاوضات.

فوتبول إيطاليا

أول هاتريك للويس بوفون

سجل لويس توماس بوفون، نجل أسطورة إيطاليا جيجي بوفون، ثلاثية رائعة لصالح منتخب التشيك تحت 19 عامًا في مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا ضد أذربيجان، والتي انتهت بفوز المنتخب التشيكي 6-1 في ملعب تاكالي.

على عكس والده الشهير جيجي، الذي يعتبر أحد أعظم حراس المرمى في التاريخ، يلعب لويس في مركز المهاجم، وقاد خط هجوم منتخب التشيك ببراعة في المباراة، مسجلًا ثلاثية وأيضًا تمريرة حاسمة، في مشاركته الخامسة مع منتخب تحت 19 عامًا.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

هدف فرنسا

يعتزم ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا حسم التأهل لكأس العالم 2026 أمام أوكرانيا مساء اليوم الخميس.

وقال ديشامب: "هذه مباراة مهمة لنا، هي كفيلة بضمان تأهلنا بشكل مباشر إلى المونديال وهذا هو هدفنا، ويجب ألا نفقد رباطة جأشنا، لدينا العديد من اللاعبين غير المُتاحين، ولكن دعونا نضمن تحقيق هدفنا هذا الخميس".

لو باريزيان

مبابي يمتدح كانتي

أشاد كيليان مبابي نجم ريال مدريد بعودة نجولو كانتي مرة أخرى إلى منتخب فرنسا وذلك قبل مواجهة أوكرانيا، اليوم الخميس، بتصفيات كأس العالم 2026.

وقال مبابي: "نجولو لاعب بالغ الأهمية، يمنح زملاءه ثقة كبيرة في الملعب، إنه لاعب يعتمد عليه، يقدم أداء عاليا دائما بفضل سلوكه ومهارته، نعلم أنه سعيد جدا بانضمامه إلينا، ونحن أكثر سعادة".

الصحافة الألمانية

د ب أ

رد توخيل

أكد المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، أن تمثيل إنجلترا شيء ثمين، وذلك على هامش استمرار استعدادات الأسود للمشاركة في كأس العالم، بعد عام من تشكيك المهاجم هاري كين في التزام بعض اللاعبين دوليا.

وقال توخيل: "ما نحاول القيام به هو بناء رابطة قوية، وطاقة، ومجموعة، وفريق، وروح أخوة يرغب الجميع في الانضمام إليها".

وأضاف: "الجميع متحمسون للحضور، والجميع يحبون المجيء إلى المعسكر، ويحبون اللعب من أجلِ الوطن لأنه شرف كبير، وهذه هي الخطوة الأخيرة في عالم كرة قدم النخبة، أن أن تمثل بلدا مثل إنجلترا في مباراة بتصفيات كأس العالم أو في المونديال نفسه".

سكاي سبورت

الدفاع عن ساني

علق ينس كيلر، مدرب ليروي ساني السابق، على حديث المدير الفني لمنتخب ألمانيا بشأن اللاعب المحترف في الدوري التركي.

وقال كيلر: " أعتقد أن جوليان ناجلسمان أراد استفزازه، لكنني كنت سأتعامل مع الأمر بشكل مختلف، ليس من أسلوبي التحدث علنًا وزيادة الضغط بهذا الشكل قد يكون ليروي شخصًا هادئًا، لكنه أيضًا شديد الحساسية".