بسبب كأس الأمم الأفريقية.. مانشستر يونايتد يستعين بلاعبي الأكاديمية

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:00 ص 13/11/2025
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يخطط للاعتماد على لاعبي الأكاديمية خلال فترة إقامة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك لتغطية أي غياب محتمل للمهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو في حال تعرضه لإصابة طويلة.

ومن المقرر أن يفقد يونايتد ثلاثة من أبرز لاعبيه في ديسمبر المقبل، وهم برايان مبويمو، وأماد ديالو، ونصير مزراوي، بسبب مشاركتهم في البطولة التي تختتم في 18 يناير المقبل.

وبحسب التقرير، فإن المدرب روبن أموريم لن يتجه لإجراء تعاقدات متسرعة في سوق الانتقالات الشتوية، مفضّلًا التركيز على تدعيم خط الوسط خلال الصيف المقبل، ما يتيح الفرصة أمام بعض لاعبي الأكاديمية للظهور مع الفريق الأول خلال تلك الفترة.

ويواصل سيسكو الخضوع للفحوصات الطبية في مركز تدريب النادي بعد إصابته في الركبة خلال مباراة توتنهام الأخيرة، ولن ينضم إلى منتخب سلوفينيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس نيوز أن إصابة سيسكو لا تبدو خطيرة حتى الآن، لكن الجهاز الطبي سيحصل على تقييم أوضح لحالته قبل مواجهة إيفرتون المقررة في 24 نوفمبر ضمن منافسات "الاثنين الكروي" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد كأس الأمم الأفريقية

