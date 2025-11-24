مانشستر يونايتد يخطط لضم "جوهرة" الدوري الإسباني

فجرت تقارير صحفية بريطانية مفاجأة قوية، حول اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بصفقة قوية من الدوري الإسباني، خلال يناير المقبل.

ويتطلع البرتغالي روبن أموريم، مدرب الشياطين الحمر، إلى تصحيح مسار الفريق، وإعادة التوازن للمنظومة الكروية، من أجل العودة إلى منصات البطولات.

مانشستر يونايتد يستهدف نجم فالنسيا

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن مسؤولو مانشستر يونايتد، أظهروا اهتمامًا كبيرًا بالحصول على خدمات خافي غيرا، نجم فالنسيا الإسباني.

وعلى الرغم من صعوبة الأوضاع المالية التي يعيشها "الخفافيش" فإن بيع خافي غييرا، الذي يعتبر أهم مواهب الفريق، سيكون أمرًا صعبًا.

ويضغط مسؤولي مان يونايتد بقوة لضم نجم وسط فالنسيا، والذي يحظى بإعجاب أندية آرسنال وأتلتيكو مدريد في انتقالات يناير 2026.

ويستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو، من أجل ضم النجم الإسباني الشاب، رغم أن عقده مع فالنسيا يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 100 مليون يورو.

وسبق أن حاول مانشستر يونايتد ضم غييرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة متقدمة.

وأظهر النادي الإسباني تمسكًا بالحصول على خدمات لاعب وسطه، من أجل الحفاظ على استقراره الفني، في ظل وجود اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى بخدماته.

وشارك خافي غييرا في 13 مباراة بمختلف المسابقات، بين الليجا وكأس ملك إسبانيا، بإجمالي دقائق بلغ 772 دقيقة، ولم يسجل أي هدف ولكنه صنع هدفين.