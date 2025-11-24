المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
18:00
الجابون

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

مانشستر يونايتد يرصد 50 مليون يورو لضم "جوهرة" الدوري الإسباني

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:24 م 13/11/2025
مانشستر يونايتد يخطط لضم "جوهرة" الدوري الإسباني

فجرت تقارير صحفية بريطانية مفاجأة قوية، حول اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بصفقة قوية من الدوري الإسباني، خلال يناير المقبل.

ويتطلع البرتغالي روبن أموريم، مدرب الشياطين الحمر، إلى تصحيح مسار الفريق، وإعادة التوازن للمنظومة الكروية، من أجل العودة إلى منصات البطولات.

مانشستر يونايتد يستهدف نجم فالنسيا

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن مسؤولو مانشستر يونايتد، أظهروا اهتمامًا كبيرًا بالحصول على خدمات خافي غيرا، نجم فالنسيا الإسباني.

وعلى الرغم من صعوبة الأوضاع المالية التي يعيشها "الخفافيش" فإن بيع خافي غييرا، الذي يعتبر أهم مواهب الفريق، سيكون أمرًا صعبًا.

ويضغط مسؤولي مان يونايتد بقوة لضم نجم وسط فالنسيا، والذي يحظى بإعجاب أندية آرسنال وأتلتيكو مدريد في انتقالات يناير 2026.

ويستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو، من أجل ضم النجم الإسباني الشاب، رغم أن عقده مع فالنسيا يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 100 مليون يورو.

وسبق أن حاول مانشستر يونايتد ضم غييرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة متقدمة.

وأظهر النادي الإسباني تمسكًا بالحصول على خدمات لاعب وسطه، من أجل الحفاظ على استقراره الفني، في ظل وجود اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى بخدماته.

وشارك خافي غييرا في 13 مباراة بمختلف المسابقات، بين الليجا وكأس ملك إسبانيا، بإجمالي دقائق بلغ 772 دقيقة، ولم يسجل أي هدف ولكنه صنع هدفين.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي فالنسيا مانشستر يونايتد الدوري الإسباني خافي غييرا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

الفيديوهات المتعلقة

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
الإمارات

الإمارات

- -
العراق

العراق

3

من المقرر أن يلتقي المنتخبان مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب، على أن يتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى الملحق العالمي الذي سيشارك به 6 منتخبات (من مختلف القارات) يصعد منها 2 للنهائيات

تفاصيل المباراة
