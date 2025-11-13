أوباميانج: انتقالي إلى تشيلسي كان أكبر أخطائي

أكد بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم نادي مارسيليا الفرنسي، أنه أخطأ بالانتقال إلى نادي تشيلسي.

وانتقل أوباميانج إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في انتقالات يونيو 2022، في صفقة تبادلية، حصل برشلون على خدمات ماركوس ألونسو بمقتضاها.

وقال أوباميانج في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية: "كان انتقالي إلى هناك خطأً فادحًا، في ذلك الوقت، كنت أمرّ بمرحلة صعبة في برشلونة، تعرّض منزلي للسرقة، واضطر برشلونة لبيع لاعب - إما أنا أو ممفيس ديباي - وكان الخيار الوحيد هو تشيلسي، لذلك قلتُ، حسنًا، من أجل عائلتي، سأنتقل، حتى لو كان إلى تشيلسي".

وأتم: "ظننت أن الأمر سيكون على ما يرام، فقد انتقل أوليفييه جيرو من أرسنال إلى تشيلسي دون أي مشاكل، لكن بالنسبة لي، كان الأمر مختلفًا".

وخلال موسم 2022-2023، شارك المهاجم الجابوني في 21 مباراة مع تشيلسي، حيث سجل ثلاثة أهداف.

وانضم أوباميانج إلى نادي مارسيليا الفرنسي بعد ذلك وقضى موسم واحد، ثم رحل صوب القادسية السعودي في الموسم الماضي، قبل أن يعود للنادي الفرنسي مطلع الموسم الجاري مرة أخرى.