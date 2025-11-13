المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
18:00
الجابون

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

أوباميانج: انتقالي إلى تشيلسي كان أكبر أخطائي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:49 م 13/11/2025
أوباميانج

أوباميانج

أكد بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم نادي مارسيليا الفرنسي، أنه أخطأ بالانتقال إلى نادي تشيلسي.

وانتقل أوباميانج إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في انتقالات يونيو 2022، في صفقة تبادلية، حصل برشلون على خدمات ماركوس ألونسو بمقتضاها.

وقال أوباميانج في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية: "كان انتقالي إلى هناك خطأً فادحًا، في ذلك الوقت، كنت أمرّ بمرحلة صعبة في برشلونة، تعرّض منزلي للسرقة، واضطر برشلونة لبيع لاعب - إما أنا أو ممفيس ديباي - وكان الخيار الوحيد هو تشيلسي، لذلك قلتُ، حسنًا، من أجل عائلتي، سأنتقل، حتى لو كان إلى تشيلسي".

وأتم: "ظننت أن الأمر سيكون على ما يرام، فقد انتقل أوليفييه جيرو من أرسنال إلى تشيلسي دون أي مشاكل، لكن بالنسبة لي، كان الأمر مختلفًا".

وخلال موسم 2022-2023، شارك المهاجم الجابوني في 21 مباراة مع تشيلسي، حيث سجل ثلاثة أهداف.

وانضم أوباميانج إلى نادي مارسيليا الفرنسي بعد ذلك وقضى موسم واحد، ثم رحل صوب القادسية السعودي في الموسم الماضي، قبل أن يعود للنادي الفرنسي مطلع الموسم الجاري مرة أخرى.

تشيلسي مارسيليا أوباميانج

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

