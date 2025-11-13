المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
18:00
الجابون

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

تقارير: نيوكاسل ينافس كبار أوروبا على ضم موهبة ألكمار

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:08 م 13/11/2025
كيس سميت لاعب ألكمار

كيس سميت لاعب ألكمار

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي نيوكاسل يونايتد يرغب في التعاقد مع كيس سميت لاعب ألكمار الهولندي الصاعد.

وكشفت صحيفة ديلي ميل، أن فريق نيوكاسل معجب بإمكانيات سميت، وقد يتحرك بشكل رسمي لضمه، خاصة أن المدير الرياضي الجديد روس ويلسون حريص على اختيار أفضل اللاعبين الشباب في القارة العجوز لتعزيز صفوف الماكبايس.

وأضافت أن برشلونة وريال مدريد يراقبان اللاعب، بالإضافة لاهتمام بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ بالحصول على خدماته.

وأوضحت أن لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عامًا مرشح لمغادرة صفوف ألكمار في الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده الحالي في عام 2028، لكن النادي الهولندي قد يرحب ببيعه مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

وشارك كيس في 19 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

قارن مدرب هولندا رونالد كومان لاعب خط الوسط الهولندي البالغ من العمر 19 عامًا بنجم برشلونة بيدري هذا الأسبوع، قائلًا: " يتمتع بوعيٍ عالٍ لاستقبال الكرة في المساحات الضيقة ودفعها للأمام، هذا أمرٌ نقدّره".

وتابع: "يكمن التشابه الذي يراه الناس مع بيدري في كيفية تمركزه واتخاذه للقرارات تحت الضغط، تتابع الأندية الكبرى اللاعبين الذين يتمتعون بهذه الصفات، المهم هو أن يواصل تطوير نفسه في مكانه الحالي، وأن يلعب بانتظام".

مباراة نيوكاسل القادمة
نيوكاسل كيس سميت ألكمار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الإمارات

الإمارات

- -
العراق

العراق

3

من المقرر أن يلتقي المنتخبان مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب، على أن يتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى الملحق العالمي الذي سيشارك به 6 منتخبات (من مختلف القارات) يصعد منها 2 للنهائيات

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg