تقارير: نيوكاسل ينافس كبار أوروبا على ضم موهبة ألكمار

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي نيوكاسل يونايتد يرغب في التعاقد مع كيس سميت لاعب ألكمار الهولندي الصاعد.

وكشفت صحيفة ديلي ميل، أن فريق نيوكاسل معجب بإمكانيات سميت، وقد يتحرك بشكل رسمي لضمه، خاصة أن المدير الرياضي الجديد روس ويلسون حريص على اختيار أفضل اللاعبين الشباب في القارة العجوز لتعزيز صفوف الماكبايس.

وأضافت أن برشلونة وريال مدريد يراقبان اللاعب، بالإضافة لاهتمام بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ بالحصول على خدماته.

وأوضحت أن لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عامًا مرشح لمغادرة صفوف ألكمار في الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده الحالي في عام 2028، لكن النادي الهولندي قد يرحب ببيعه مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

وشارك كيس في 19 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

قارن مدرب هولندا رونالد كومان لاعب خط الوسط الهولندي البالغ من العمر 19 عامًا بنجم برشلونة بيدري هذا الأسبوع، قائلًا: " يتمتع بوعيٍ عالٍ لاستقبال الكرة في المساحات الضيقة ودفعها للأمام، هذا أمرٌ نقدّره".

وتابع: "يكمن التشابه الذي يراه الناس مع بيدري في كيفية تمركزه واتخاذه للقرارات تحت الضغط، تتابع الأندية الكبرى اللاعبين الذين يتمتعون بهذه الصفات، المهم هو أن يواصل تطوير نفسه في مكانه الحالي، وأن يلعب بانتظام".