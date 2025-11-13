المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 1
18:00
الجابون

الجابون

مباريات ودية - منتخبات
إيران

إيران

0 0
(5 - 4)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

هل يتحقق حلم الطفولة؟.. ريال مدريد يضع زوبوسزلاي على راداره

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:48 م 13/11/2025
سوبوسلاي

المجري دومينيك زوبوسزلاي

تصدر اللاعب المجري دومينيك زوبوسزلاي، نجم ليفربول، قائمة أهداف نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يدرس التحرك للتعاقد معه في المستقبل، وفقًا لتقارير موقع "fichajes".

ريال مدريد يلاحق زوبوسزلاي

وأشارت المصادر إلى أن قيمة اللاعب تتراوح بين 80 و90 مليون يورو، وسط توقعات بصعوبة التوصل إلى اتفاق، نظرًا لارتباطه بعقد مع ليفربول حتى عام 2028.

ويعد زوبوسزلاي أحد أهم لاعبي الفريق الإنجليزي، حيث قدم أداءً رائعًا هذا الموسم رغم صعوبة مسيرة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتميز الدولي المجري بتعدد استخداماته في الملعب، فهو قادر على اللعب كلاعب وسط مهاجم، في الأطراف، أو حتى كظهير، ما يجعل صفقة انتقاله إلى ريال مدريد جذابة للغاية للفريق الإسباني الذي يسعى لتعزيز خياراته في وسط الملعب.

ويعرف أن زوبوسزلاي من مشجعي ريال مدريد منذ الصغر، ما قد يشجع النادي على تقديم عرض رسمي ملموس في حال قرر التحرك.

ومع ذلك، يدرس ليفربول خيار تمديد عقد اللاعب للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة، نظرًا لقيمته الكبيرة للفريق وإمكانية تأثيره في المنافسة على الألقاب الكبرى.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، اضغط هنا.

ريال مدريد ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز دومينيك زوبوسزلاي سوق الانتقالات الأوروبية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg