تصدر اللاعب المجري دومينيك زوبوسزلاي، نجم ليفربول، قائمة أهداف نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يدرس التحرك للتعاقد معه في المستقبل، وفقًا لتقارير موقع "fichajes".

ريال مدريد يلاحق زوبوسزلاي

وأشارت المصادر إلى أن قيمة اللاعب تتراوح بين 80 و90 مليون يورو، وسط توقعات بصعوبة التوصل إلى اتفاق، نظرًا لارتباطه بعقد مع ليفربول حتى عام 2028.

ويعد زوبوسزلاي أحد أهم لاعبي الفريق الإنجليزي، حيث قدم أداءً رائعًا هذا الموسم رغم صعوبة مسيرة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتميز الدولي المجري بتعدد استخداماته في الملعب، فهو قادر على اللعب كلاعب وسط مهاجم، في الأطراف، أو حتى كظهير، ما يجعل صفقة انتقاله إلى ريال مدريد جذابة للغاية للفريق الإسباني الذي يسعى لتعزيز خياراته في وسط الملعب.

ويعرف أن زوبوسزلاي من مشجعي ريال مدريد منذ الصغر، ما قد يشجع النادي على تقديم عرض رسمي ملموس في حال قرر التحرك.

ومع ذلك، يدرس ليفربول خيار تمديد عقد اللاعب للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة، نظرًا لقيمته الكبيرة للفريق وإمكانية تأثيره في المنافسة على الألقاب الكبرى.