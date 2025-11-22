دخل نادي ليفربول الإنجليزي في منافسة شرسة مع يوفنتوس الإيطالي، على صفقة مدوية من بايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد الجناح الدولي الألماني سيرجي جنابري، مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم الحالي، وهو ما لفت أنظار كبار أندية أوروبا، لمحاولة ضمه.

ليفربول ينافس يوفنتوس على جنابري

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" فإن ليفربول ويوفنتوس، دخلا في منافسة قوية، من أجل التعاقد مع الجناح الألماني سيرجي جنابري.

ونوه التقرير بأن يوفنتوس تراجع سريعًا عن فكرة التعاقد مع جنابري، بسبب تقاضيه راتبًا ضخمًا مع العملاق البافاري، والبالغ 18 مليون يورو سنويًا.

بينما يرى ليفربول الإنجليزي في صفقة جنابري، خيارًا مميزًا، لتدعيم مركز الجناح الأيمن، في ظل الشكوك المحيطة بمستقبل الجناح المصري محمد صلاح.

ويطمح ليفربول في تجهيز بديل مميز، لخلافة محمد صلاح، الذي ينتهي عقده في "آنفيلد رود"، بحلول 30 يونيو 2027، خاصة مع تراجع مردوده التهديفي هذا الموسم.

وشارك الجناح الدولي الألماني خلال 9 مباريات بالدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالهم أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن أداء جنابري ومردوده التهديفي، يحظى بإعجاب ليفربول، رغم تمسك اللاعب بشكل مبدئي بفكرة الاستمرار داخل "أليانز آرينا".

وكان ماكس إيبرل، مدير بايرن ميونخ، قد رفض توضيح تطورات تجديد عقد اللاعب، ذي الـ30 عامًا، قائلاً: "أعتقد أن سيرجي قد تطور بشكل رائع تحت قيادة فينسنت كومباني".

وأضاف: "أداء جنابري يُمثل دافعًا جيدًا له، ولنا أيضًا، سينتهي عقده خلال الصيف المقبل، وإذا كانت هناك أي مؤشرات، سنتعامل معها داخليًا، وليس أمام الإعلام".