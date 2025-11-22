المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 1
18:00
الجابون

الجابون

مباريات ودية - منتخبات
إيران

إيران

0 0
(5 - 4)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

لخلافة صلاح.. ليفربول يهزم يوفنتوس في سباق التعاقد مع نجم البوندسليجا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:16 م 13/11/2025
سيرجي جنابري

بايرن ميونخ

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في منافسة شرسة مع يوفنتوس الإيطالي، على صفقة مدوية من بايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد الجناح الدولي الألماني سيرجي جنابري، مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم الحالي، وهو ما لفت أنظار كبار أندية أوروبا، لمحاولة ضمه.

ليفربول ينافس يوفنتوس على جنابري

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" فإن ليفربول ويوفنتوس، دخلا في منافسة قوية، من أجل التعاقد مع الجناح الألماني سيرجي جنابري.

ونوه التقرير بأن يوفنتوس تراجع سريعًا عن فكرة التعاقد مع جنابري، بسبب تقاضيه راتبًا ضخمًا مع العملاق البافاري، والبالغ 18 مليون يورو سنويًا.

بينما يرى ليفربول الإنجليزي في صفقة جنابري، خيارًا مميزًا، لتدعيم مركز الجناح الأيمن، في ظل الشكوك المحيطة بمستقبل الجناح المصري محمد صلاح.

ويطمح ليفربول في تجهيز بديل مميز، لخلافة محمد صلاح، الذي ينتهي عقده في "آنفيلد رود"، بحلول 30 يونيو 2027، خاصة مع تراجع مردوده التهديفي هذا الموسم.

وشارك الجناح الدولي الألماني خلال 9 مباريات بالدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالهم أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن أداء جنابري ومردوده التهديفي، يحظى بإعجاب ليفربول، رغم تمسك اللاعب بشكل مبدئي بفكرة الاستمرار داخل "أليانز آرينا".

وكان ماكس إيبرل، مدير بايرن ميونخ، قد رفض توضيح تطورات تجديد عقد اللاعب، ذي الـ30 عامًا، قائلاً: "أعتقد أن سيرجي قد تطور بشكل رائع تحت قيادة فينسنت كومباني".

وأضاف: "أداء جنابري يُمثل دافعًا جيدًا له، ولنا أيضًا، سينتهي عقده خلال الصيف المقبل، وإذا كانت هناك أي مؤشرات، سنتعامل معها داخليًا، وليس أمام الإعلام".

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
أخبار إحصائيات
الدوري الإنجليزي ليفربول بايرن ميونخ يوفنتوس الدوري الألماني سيرجي جنابري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg