بعد إصابة أنجيسا الخطيرة.. نابولي يطرق أبواب مانشستر وأودينيزي وجنوى

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:00 م 13/11/2025
كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد

كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد

يواصل نادي نابولي البحث عن بديل مناسب للاعب الكاميروني أندريه فرانك زامبو أنجيسا، بعد أن تأكدت إصابته القوية وابتعاده عن الملاعب لمدة شهرين، وفقًا لما أعلنه النادي في بيان رسمي اليوم.

وأكد البيان أن أنجيسا يعاني من إصابة من الدرجة العالية في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الفخذ الأيسر، وهي إصابة أكثر خطورة مما كان متوقعًا في البداية حين تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده الكاميرون.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، سيغيب اللاعب عن الملاعب حتى مطلع العام المقبل، ما دفع المدرب أنتونيو كونتي إلى المطالبة بتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، لتجنب أزمة في خط الوسط، خاصة بعد إصابة كيفن دي بروين الطويلة عن الملاعب بسبب إصابة مشابهة.

3 أسماء على رادار نابولي لتعويض غياب أنجيسا 

ووفقًا لشبكة سبورت ميدياست، حدد نادي نابولي ثلاثة أسماء رئيسية على راداره لتعويض غياب أنجيسا خلال الفترة المقبلة.

الاسم الأول هو آرثر عطا، نجم أودينيزي، والذي يعد الخيار المفضل للمدرب أنتونيو كونتي بعد تألقه اللافت هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

ويقدر النادي قيمة اللاعب السوقية بنحو 20 مليون يورو، نظرًا لإمكاناته البدنية والفنية التي تتناسب مع أسلوب لعب نابولي.

أما الخيار الثاني فهو كوبي ماينو، لاعب مانشستر يونايتد الشاب البالغ من العمر 20 عامًا. لا يحظى ماينو بفرص كافية للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يُسمح له بالرحيل على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا ومناسبًا لتجربة قصيرة المدى.

في المقابل، يبرز اسم مورتن فريندروب، لاعب وسط جنوة، كخيار ثالث محتمل، إذ يتميز بأسلوب مختلف عن أنجيسا وقدرات دفاعية قوية تمنح كونتي مرونة تكتيكية إضافية في خط الوسط.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي.. اضغط هنا

مانشستر يونايتد الدوري الإيطالي نابولي كونتي سوق الانتقالات كوبي ماينو أنجيسا إصابة أنجيسا

