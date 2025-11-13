المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سترلينج وحيدًا.. ماريسكا ينهي تجميد ديساسي داخل تشيلسي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:03 م 13/11/2025
أكسيل ديساسي لاعب تشيلسي

الفرنسي أكسل ديساسي لاعب تشيلسي

عاد الفرنسي أكسل ديساسي للتدريب مع فريق تشيلسي، اليوم الخميس، بعد فترة طويلة من التوقف عن المشاركة، لخروجه من حسابات المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

عودة ديساسي

ذكرت شبكة "سكاي" سبورتس، أن ديساسي كان يتدرب مؤخرًا مع زميله رحيم سترلينج، قبل أن يقود فريق تحت 21 سنة كقائد يوم السبت، في خطوة من النادي لإبقاء اللاعب نشطًا حتى موعد انتقاله المحتمل.

عودة ديساسي للفريق الأول تشير إلى أن النادي بدأ في إعادة دمجه تدريجيًا ضمن صفوف الفريق الأول، رغم استمرار التوقعات برحيله عن النادي في سوق الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

أشارت سكاي إلى أن هذا التطور يأتي بعد شهور من الجدل حول مكانته داخل الفريق، حيث لم يكن ديساسي ضمن خطط الجهاز الفني وارتبط اسمه بقائمة الراحلين.

تشيلسي يسعى للحفاظ على جاهزية اللاعبين خلال الموسم، خصوصًا مع الضغوطات الكثيرة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ما يجعل عودة ديساسي خطوة مهمة للفريق.

وبذلك، أصبح رحيم سترلينج اللاعب الوحيد المتبقي ضمن قائمة اللاعبين خارج حسابات ماريسكا، حيث تؤكد هذه التطورات أن النادي يسعى للتوازن بين الحفاظ على اللاعبين الأساسيين والاستعداد لمرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي إنزو ماريسكا أكسل ديساسي سترلينج

