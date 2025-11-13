سكاي: مانشستر يونايتد يستفسر رسميًا عن كريم أديمي

يواصل نادي مانشستر يونايتد استعداداته للميركاتو المقبل، حيث استفسر مؤخرًا عن وضع الجناح الألماني كريم أديمي، نجم بوروسيا دورتموند، في ظل سعي المدرب روبن أموريم لتعزيز الجانب الهجومي للفريق.

مانشستر يونايتد يراقب كريم أديمي

ووفقًا لما كشفه الصحفي الموثوق فلوريان بليتنبيرج عبر شبكة سكاي ألمانيا، فقد تواصل مسؤولو مانشستر يونايتد مع وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز للحصول على معلومات حول إمكانية ضم أديمي، الذي يعد أحد أبرز المواهب في أوروبا بفضل سرعته وقدرته على اختراق الدفاعات.

ويعمل بوروسيا دورتموند حاليًا على تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو 2027، لكن المفاوضات ما زالت متعثرة، خصوصًا بشأن إدراج شرط جزائي في العقد الجديد، وهو ما يطالب به اللاعب ووكيله.

ويرى مانشستر يونايتد في أديمي خيارًا مثاليًا لتعويض غياب مايسون ماونت والإعداد لاحتمالية رحيل راشفورد وسانشو، إذ يمتلك الجناح الألماني أرقامًا مميزة مع دورتموند، حيث سجل 29 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة في 121 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق.

ويعتقد أن خورخي مينديز قد يلعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الناديين، خاصة في ظل رغبة أموريم في إضافة جناح سريع قادر على إحداث الفارق في الثلث الأخير من الملعب.