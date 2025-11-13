المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سكاي: مانشستر يونايتد يستفسر رسميًا عن كريم أديمي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:22 م 13/11/2025
أديمي

الجناح الألماني كريم أديمي

يواصل نادي مانشستر يونايتد استعداداته للميركاتو المقبل، حيث استفسر مؤخرًا عن وضع الجناح الألماني كريم أديمي، نجم بوروسيا دورتموند، في ظل سعي المدرب روبن أموريم لتعزيز الجانب الهجومي للفريق.

مانشستر يونايتد يراقب كريم أديمي

ووفقًا لما كشفه الصحفي الموثوق فلوريان بليتنبيرج عبر شبكة سكاي ألمانيا، فقد تواصل مسؤولو مانشستر يونايتد مع وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز للحصول على معلومات حول إمكانية ضم أديمي، الذي يعد أحد أبرز المواهب في أوروبا بفضل سرعته وقدرته على اختراق الدفاعات.

ويعمل بوروسيا دورتموند حاليًا على تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو 2027، لكن المفاوضات ما زالت متعثرة، خصوصًا بشأن إدراج شرط جزائي في العقد الجديد، وهو ما يطالب به اللاعب ووكيله.

ويرى مانشستر يونايتد في أديمي خيارًا مثاليًا لتعويض غياب مايسون ماونت والإعداد لاحتمالية رحيل راشفورد وسانشو، إذ يمتلك الجناح الألماني أرقامًا مميزة مع دورتموند، حيث سجل 29 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة في 121 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق.

ويعتقد أن خورخي مينديز قد يلعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الناديين، خاصة في ظل رغبة أموريم في إضافة جناح سريع قادر على إحداث الفارق في الثلث الأخير من الملعب.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، اضغط هنا.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد بوروسيا دورتموند أديمي روبن أموريم خورخي مينديز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

 المزيد
