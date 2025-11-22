المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عملاق إنجليزي يرصد 150 مليون يورو لخطف فينيسيوس جونيور

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:27 م 13/11/2025
مبابي وفينيسيوس

فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي

فجرت تقارير صحفية مفاجأة كبرى، حول مساعي نادي تشيلسي الإنجليزي، للتعاقد مع أحد أهم نجوم ريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووجه مسؤولي تشيلسي، أنظارهم نحو الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، من أجل التعاقد معه في نهاية الموسم الجاري.

ويحيط الغموض بشأن موقف فينيسيوس من تمديد عقده مع النادي الملكي، خاصة بعد الخلاف الواضح بين اللاعب ومدربه تشابي ألونسو.

الجناح البرازيلي أكد مرارًا وتكرارًا رغبته في البقاء داخل "سانتياجو بيرنابيو" ولكن المفاوضات ما زالت بين الطرفين لم تصل إلى النور حتى الآن.

من جانبه، يريد ريال مدريد ضرورة استمرار فينيسيوس مع الفريق، ولكن الخلافات المالية تحول دون التوصل إلى اتفاق على الصفقة بشكل رسمي.

تشيلسي يستهدف فينيسيوس جونيور

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن نادي تشيلسي الإنجليزي ينوي التحرك للتعاقد مع فينيسيوس جونيور، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويستعد النادي اللندني للتحرك نحو إتمام صفقة فينيسيوس، نظير 150 مليون يورو، وهي أقل قيمة يمكن لريال مدريد الموافقة عليها، من أجل التخلي عن النجم البرازيلي.

وأصر التقرير على أن فينيسيوس يركز بشكل كامل على الاستمرار ضمن صفوف ريال مدريد، وهو ما ترحب به إدارة النادي الإسباني.

ويرى الرئيس فلورنتينو بيريز أن صراعًا بهذا الحجم قد يخلق توترًا غير مرغوب فيه، في ظل منافسة الفريق على لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فينيسيوس جونيور الحالي في صيف 2027، ومن ثم في حال عدم التجديد سيكون مبلغ الـ150 مناسبًا لطموحات ريال مدريد.

مباراة تشيلسي القادمة
