كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد قد يخسر أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني، بسبب نهاية عقود بعض لاعبيه الصيف المقبل.

خسارة تنتظر مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن خسارة مانشستر يونايتد لأكثر من من 150 مليون جنيه إسترليني، بنهاية عقود بعض لاعبيه، يمكن للنادي أن يوفر جزءًا منها في سوق الانتقالات الشتوية.

وأوضحت "ميرور" أن الجزء الأكبر من هذ المبلغ يعود إلى هاري ماجواير بقيمة 80 مليون إسترليني، ثم كاسيميرو بـ60 مليون، بينما يكلف تايريل مالاسيا نحو 13 مليونًا، وبينما توم هيتون لم يكلف أي مبلغ.

تركيز الاهتمام حاليًا على ماجواير وكاسيميرو اللذين شهدا انتعاشًا تحت قيادة روبن أموريم، بعد لم تكن الرؤية واضحة بشأن مستقبلهما خلال الموسم الماضي.

كما أن هناك لاعبين آخرين قد يغادرون في يناير، مثل جوشوا زيركزي وكوبي ماينو، لكن ماجواير وكاسيميرو ومالاسيا وهيتون هم الأبرز في خطر الرحيل دون مقابل.

ماجواير وكاسيميرو يفكران أيضًا في مشاركتهما مع منتخباتهما في كأس العالم، وهو ما قد يجعل البقاء في أولد ترافورد الخيار الأفضل لضمان التأهل للمونديال.