ارتبط اسم مهاجم أرسنال، جابرييل جيسوس، بالانتقال إلى أندية أخرى خلال الأشهر الماضية، خصوصًا بعد غيابه عن الملاعب لمدة تسعة أشهر بسبب إصابة خطيرة.

ومع اقتراب عودته، شدد اللاعب البرازيلي على أنه ليس الوقت المناسب لمغادرة النادي اللندني، مؤكدًا أن تركيزه ينصب حاليًا على استعادة لياقته ومستواه الفني.

جيسوس يرد على شائعات الرحيل عن أرسنال

وفي تصريحات نقلها موقع caughtoffside، قال جيسوس: "عندما أشعر أن الوقت مناسب للعودة إلى بالميراس، سأقرر ذلك مع أرسنال، لكننا نتحدث عن لاعب غاب عن الملاعب لمدة تسعة أشهر ويكافح الآن من أجل العودة إلى الفريق، هناك صحفيون يتحدثون دون أي أساس على الإطلاق".

وأضاف: "بعد عودتي من عملية جراحية معقدة كهذه، لا يبدو من المنطقي بالنسبة لي أن أترك أرسنال الآن".

التركيز على العودة للمستوى المثالي

سيكون على جيسوس العمل بجدية خلال التدريبات لاستعادة مكانه في التشكيلة الأساسية لأرسنال، خاصة بعد التعاقد مع فيكتور جيوكيريس، الذي بات الخيار الأول للمهاجمين.

وعلى الرغم من هذا، فإن خبرة وكفاءة جيسوس تجعله عنصرًا مهمًا للفريق بمجرد استعادة لياقته الكاملة.