بعد غياب 9 أشهر.. هل يعود جابرييل جيسوس إلى تشكيلة أرسنال؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:51 م 13/11/2025
جيسوس

مهاجم أرسنال جابرييل جيسوس

ارتبط اسم مهاجم أرسنال، جابرييل جيسوس، بالانتقال إلى أندية أخرى خلال الأشهر الماضية، خصوصًا بعد غيابه عن الملاعب لمدة تسعة أشهر بسبب إصابة خطيرة.

ومع اقتراب عودته، شدد اللاعب البرازيلي على أنه ليس الوقت المناسب لمغادرة النادي اللندني، مؤكدًا أن تركيزه ينصب حاليًا على استعادة لياقته ومستواه الفني.

جيسوس يرد على شائعات الرحيل عن أرسنال

وفي تصريحات نقلها موقع caughtoffside، قال جيسوس: "عندما أشعر أن الوقت مناسب للعودة إلى بالميراس، سأقرر ذلك مع أرسنال، لكننا نتحدث عن لاعب غاب عن الملاعب لمدة تسعة أشهر ويكافح الآن من أجل العودة إلى الفريق، هناك صحفيون يتحدثون دون أي أساس على الإطلاق".

وأضاف: "بعد عودتي من عملية جراحية معقدة كهذه، لا يبدو من المنطقي بالنسبة لي أن أترك أرسنال الآن".

التركيز على العودة للمستوى المثالي

سيكون على جيسوس العمل بجدية خلال التدريبات لاستعادة مكانه في التشكيلة الأساسية لأرسنال، خاصة بعد التعاقد مع فيكتور جيوكيريس، الذي بات الخيار الأول للمهاجمين.

وعلى الرغم من هذا، فإن خبرة وكفاءة جيسوس تجعله عنصرًا مهمًا للفريق بمجرد استعادة لياقته الكاملة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، اضغط هنا.

مباراة أرسنال القادمة
الدوري الإنجليزي الممتاز جابرييل جيسوس فيكتور جيوكيريس أرسنال – بالميراس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

