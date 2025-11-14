المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
15:00
مصر

مصر

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

- -
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

167 دقيقة فقط.. حلم إليوت مهدد ومصير معلق بين ليفربول وأستون فيلا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:52 ص 14/11/2025
هارفي إليوت

هارفي إليوت لاعب أستون فيلا

يواجه هارفي إليوت أزمة حقيقية بعد انتقاله على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا، بعد أن كان لاعبًا أساسيًا في خطط ليفربول خلال الموسمين الأخيرين.

اللاعب الإنجليزي البالغ 22 عامًا كان يطمح لتعزيز فرصه في الانضمام لمنتخب إنجلترا الأول قبل كأس العالم، لكن تجربة فيلا لم تسر كما هو مخطط لها.

مستقبل هارفي إليوت

حيث ذكرت صحيفة "ميرور" أن  إليوت شارك فقط 167 دقيقة هذا الموسم في جميع المسابقات، وبدأ مباراة واحدة فقط في الدوري ضد فولهام، وآخر مشاركة له كانت أربع دقائق ضد فاينورد في الدوري الأوروبي.

أوضحت أن أستون فيلا سيكون مضطرًا لشراء اللاعب بشكل دائم مقابل حوالي 30 مليون جنيه إذا أكمل 10 مباريات، لكنه حتى الآن لعب خمس مباريات فقط.

إلى جانب ذلك، لا توجد أي بنود لاسترجاع اللاعب من ليفربول، ولم يبدِ أي طرف رغبته في إنهاء الإعارة مبكرًا.

تجربة إليوت مع أستون فيلا أثارت التساؤلات حول مستقبله، وسط اهتمام أندية أوروبية أخرى قد تمنحه فرصة للعودة لمستواه السابق.

اللاعب يركز الآن على الموسم الحالي ويبحث عن استعادة ثقة كلوب وإعادة مسيرته للمنتخب الإنجليزي قبل المونديال.

مباراة أستون فيلا القادمة
كأس العالم ليفربول أستون فيلا هارفي إليوت

