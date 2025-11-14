المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
لاعب ليفربول السابق: يجب على سلوت تغيير طريقة لعب محمد صلاح

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:03 م 14/11/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

طالب داني ميرفي لاعب ليفربول الاسبق، بتغيير طريقة لعب محمد صلاح مع أرني سلوت مدرب الريدز.

وتراجع مستوى محمد صلاح، مع ليفربول هذا الموسم، خاصة في ظل تذبذب نتائج فريقه في الدوري الإنجليزي.

وقال ميرفي عبر بودكاست "كيك أوف": "منح صلاح رخصة عدم الدفاع ضد ظهير أيسر يحب التقدم للأمام مثل أوريلي لاعب مانشستر سيتي، والذي قدم أداء رائعا مؤخراً، أمر غريب، لم أصدق ما كنت أشاهده، لأكون صادقًا".

وأضاف: "لا أعرف كيف يمكن لسلوت الاستمرار في مشاهدة نفس الشيء دون تغيير، الأمر ليس وكأن صلاح لا يستطيع الركض، ولكن لم يطلب منه أن يجرب ذلك".

وواصل: "ليس عليه القيام بذلك في كل مرة، لكنه قضى وقتا طويلا دون فعل الأمر، في الموسم الماضي صرح صلاح أنه لا يستمتع بالأمر أكثر لأنه لا يحتاج للدفاع كثيراً كما كان يفعل مع كلوب".

وأتم: "الأمر يتكرر مرارًا وتكرارًا، ولا أعتقد أنه يجب إبعاده لأنه يشكل تهديداً كبيراً، ولكن أعتقد أنه يتعين عليك إخباره بالدفاع".

هذا الموسم هو الأقل تهديفًا لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، حيث إنه سجل 4 أهداف فقط بعد مرور 11 جولة حتى الآن.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

 

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح أرني سلوت

