مانشستر يونايتد يستهدف لاعب وولفرهامبتون

زعمت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في تدعيم مركز وسط الملعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث يستهدف لاعب وولفرهامبتون جواو جوميز.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن مانشستر يونايتد يراقب لاعب الوسط البرازيلي جواو جوميز، تمهيدًا لتعزيز صفوف "الشياطين الحمر".

وأضافت الصحيفة أن النادي لا يتجه في الفترة الحالية إلى خفض فاتورة الأجور، ولا يعتقد أن ضم جوميز سيكلّف خزائنه مبلغًا كبيرًا.

وانتقل متوسط الميدان البرازيلي إلى صفوف وولفرهامبتون قادمًا من فلامنجو في صفقة قُدِّرت بحوالي 19 مليون يورو.

وشارك جوميز في 14 مباراة خلال الموسم الحالي 2025-2026، وصنع هدفًا في مسابقة كأس الرابطة "كاراباو".

ومنذ انتقاله من فلامنجو عام 2023، خاض اللاعب 103 مباريات، سجّل خلالها سبعة أهداف وقدّم أربع تمريرات حاسمة.

ويمتلك جواو جوميز عقدًا مع وولفرهامبتون يمتد حتى صيف 2030، مع وجود بند يتيح التمديد لموسم إضافي.