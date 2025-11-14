المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 1
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

مانشستر يونايتد يستهدف لاعب وولفرهامبتون

محمد همام

كتب - محمد همام

05:45 م 14/11/2025
وولفرهامبتون

فريق وولفرهامبتون - صورة أرشيفية

زعمت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في تدعيم مركز وسط الملعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث يستهدف لاعب وولفرهامبتون جواو جوميز.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن مانشستر يونايتد يراقب لاعب الوسط البرازيلي جواو جوميز، تمهيدًا لتعزيز صفوف "الشياطين الحمر".

وأضافت الصحيفة أن النادي لا يتجه في الفترة الحالية إلى خفض فاتورة الأجور، ولا يعتقد أن ضم جوميز سيكلّف خزائنه مبلغًا كبيرًا.

وانتقل متوسط الميدان البرازيلي إلى صفوف وولفرهامبتون قادمًا من فلامنجو في صفقة قُدِّرت بحوالي 19 مليون يورو.

وشارك جوميز في 14 مباراة خلال الموسم الحالي 2025-2026، وصنع هدفًا في مسابقة كأس الرابطة "كاراباو".

ومنذ انتقاله من فلامنجو عام 2023، خاض اللاعب 103 مباريات، سجّل خلالها سبعة أهداف وقدّم أربع تمريرات حاسمة.

ويمتلك جواو جوميز عقدًا مع وولفرهامبتون يمتد حتى صيف 2030، مع وجود بند يتيح التمديد لموسم إضافي.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون جواو جوميز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

0 1
أوزبكستان

أوزبكستان

14

عرضية من مصطفى محمد وصلت سهلة في يد حارس أوزبكستان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg