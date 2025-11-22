مانشستر سيتي يدخل سباق التعاقد مع سيمينيو

أوضحت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر سيتي يراقب وضع اللاعب الغاني أنطوان سيمينيو، جناح فريق بورنموث، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت شبكة "سكاي" أن مانشستر سيتي يخطط لدخول سوق الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع سيمينيو، إذ تم وضع اللاعب ضمن القائمة المختصرة لتدعيم الجانب الهجومي للفريق.

وأضافت الشبكة أن مانشستر سيتي يسعى لتقوية خطه الهجومي من أجل مزاحمة آرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولذلك يدرس التحرك لضم الجناح الدولي الغاني في يناير المقبل.

وأشارت "سكاي" أيضًا إلى وجود عدة أندية مهتمة بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، يأتي في مقدمتها ليفربول وتوتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد.

وكان الجناح الدولي الغاني قد انتقل إلى صفوف بورنموث في يناير 2023 قادمًا من بريستول سيتي، في صفقة قُدّرت بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني.

وشارك سيمينيو مع بورنموث في الموسم الحالي 2025-2026 في 12 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.