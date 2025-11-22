المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 2
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 1
18:00
الأرجنتين

الأرجنتين

كأس العالم تحت 17 عاما
أمريكا

أمريكا

1 1
17:45
المغرب

المغرب

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
السعودية

السعودية

1 0
18:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

0 1
18:45
الأردن

الأردن

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

مانشستر سيتي يدخل سباق التعاقد مع سيمينيو

محمد همام

كتب - محمد همام

07:01 م 14/11/2025
سيمينيو

أنطوان سيمينيو لاعب برونموث

أوضحت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر سيتي يراقب وضع اللاعب الغاني أنطوان سيمينيو، جناح فريق بورنموث، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت شبكة "سكاي" أن مانشستر سيتي يخطط لدخول سوق الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع سيمينيو، إذ تم وضع اللاعب ضمن القائمة المختصرة لتدعيم الجانب الهجومي للفريق.

وأضافت الشبكة أن مانشستر سيتي يسعى لتقوية خطه الهجومي من أجل مزاحمة آرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولذلك يدرس التحرك لضم الجناح الدولي الغاني في يناير المقبل.

وأشارت "سكاي" أيضًا إلى وجود عدة أندية مهتمة بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، يأتي في مقدمتها ليفربول وتوتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد.

وكان الجناح الدولي الغاني قد انتقل إلى صفوف بورنموث في يناير 2023 قادمًا من بريستول سيتي، في صفقة قُدّرت بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني.

وشارك سيمينيو مع بورنموث في الموسم الحالي 2025-2026 في 12 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي سيمينيو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

0 2
أوزبكستان

أوزبكستان

86

هجمة لصلاح محسن لكن دفاع أوزبكستان تصدى للكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg