مانشستر يونايتد يرصد صفقة هجومية في يناير

زعمت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد يراقب صفقة هجومية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يستهدف التعاقد مع كريم أديمي، لاعب بوروسيا دورتموند.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مانشستر يونايتد يفكر في ضم أديمي، الذي يعاني من عدم الاستقرار مع الفريق الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين اللاعب والمدرب نيكو كوفاتش متوترة، مما يهدد مستقبله مع دورتموند، خاصة أن عقده مع النادي يمتد حتى صيف 2027.

وقد ارتبط اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بالانتقال إلى برشلونة، الذي يسعى لتعزيز خطه الهجومي، إلا أن مانشستر يونايتد يطمح أيضًا في ضم اللاعب، مما يعني أن المنافسة على خدمات مهاجم المنتخب الألماني ستكون قوية.

وانتقل أديمي إلى دورتموند في يناير 2022 قادمًا من سالزبورغ في صفقة قُدّرت بحوالي 30 مليون يورو، وشارك مع الفريق في 121 مباراة، سجل خلالها 29 هدفًا وصنع 22 تمريرة حاسمة.

وفي الموسم الحالي، خاض 19 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع خمسة.