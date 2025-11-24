المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 2
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 1
18:00
الأرجنتين

الأرجنتين

كأس العالم تحت 17 عاما
أمريكا

أمريكا

1 1
17:45
المغرب

المغرب

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
السعودية

السعودية

1 0
18:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

0 1
18:45
الأردن

الأردن

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

مانشستر يونايتد يرصد صفقة هجومية في يناير

محمد همام

كتب - محمد همام

07:20 م 14/11/2025
احتفال بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي - صورة أرشيفية

زعمت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد يراقب صفقة هجومية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يستهدف التعاقد مع كريم أديمي، لاعب بوروسيا دورتموند.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مانشستر يونايتد يفكر في ضم أديمي، الذي يعاني من عدم الاستقرار مع الفريق الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين اللاعب والمدرب نيكو كوفاتش متوترة، مما يهدد مستقبله مع دورتموند، خاصة أن عقده مع النادي يمتد حتى صيف 2027.

وقد ارتبط اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بالانتقال إلى برشلونة، الذي يسعى لتعزيز خطه الهجومي، إلا أن مانشستر يونايتد يطمح أيضًا في ضم اللاعب، مما يعني أن المنافسة على خدمات مهاجم المنتخب الألماني ستكون قوية.

وانتقل أديمي إلى دورتموند في يناير 2022 قادمًا من سالزبورغ في صفقة قُدّرت بحوالي 30 مليون يورو، وشارك مع الفريق في 121 مباراة، سجل خلالها 29 هدفًا وصنع 22 تمريرة حاسمة.

وفي الموسم الحالي، خاض 19 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع خمسة.

الدوري الإنجليزي برشلونة مانشستر يونايتد كريم أديمي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

0 2
أوزبكستان

أوزبكستان

86

هجمة لصلاح محسن لكن دفاع أوزبكستان تصدى للكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg