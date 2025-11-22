المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لخلافة صلاح.. ليفربول يضع بوين ضمن خططه الهجومية

محمد همام

كتب - محمد همام

08:08 م 14/11/2025
جارود بوين لاعب وست هام

جارود بوين لاعب فريق وست هام

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي ليفربول وضع الجناح الإنجليزي جارود بوين، لاعب فريق وست هام، ضمن أهدافه لتدعيم خطه الأمامي ولخلافة محمد صلاح في المستقبل.

وأفاد موقع "فوتبول إنسايدر" أن بوين هو أحدث الأسماء المرشحة للانتقال إلى صفوف ليفربول، حيث يتطلع النادي لتعويض محمد صلاح على المدى الطويل، علماً أن عقد الدولي المصري يمتد حتى صيف 2027.

وأضاف الموقع الإنجليزي أن إدارة وست هام لن تفكر في التخلي عن اللاعب إلا إذا تلقت عرضًا رسميًا من ليفربول، حيث يمتلك بوين عقدًا مع "الهامرز" يمتد حتى صيف 2030.

وكان بوين، صاحب الـ28 عامًا، قد وقع عقدًا طويل الأمد في 2023 يمتد لمدة سبع سنوات، بعد الأداء المميز الذي قدمه منذ انضمامه من هال سيتي في يناير 2020.

وخاض بوين 250 مباراة مع وست هام، سجل خلالها 77 هدفًا وصنع 53 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2027، حيث ارتبط الدولي المصري بالانتقال إلى الدوري السعودي، وتحديدًا مع ناديي الاتحاد والهلال. إلا أن صلاح قرر البقاء مع "الريدز" بعد تجديد عقده لمدة موسمين.

