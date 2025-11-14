تقارير: ساكا يرغب في الاستمرار مع أرسنال طوال مسيرته

يرغب بوكايو ساكا، نجم أرسنال الإنجليزي، في البقاء مع فريقه لبقية مسيرته، بعد ما تردد مؤخرا حول اقترابه من توقيع عقد طويل الأمد مع النادي.

وبحسب ما ذكره موقع "Give Me Sport"، فإن أرسنال وساكا متوافقان في رغبتهما في بقاء اللاعب مع النادي اللندني إلى أن تنتهي مسيرة اللاعب الشاب، وهناك احتمال كبير لتحقيق ذلك بعد أن تُثمر مفاوضات تجديد عقده.

ووصل أرسنال لمرحلة متقدمة من مفاوضاته مع ساكا على توقيع عقد جديد بعد أن دخل في الأشهر الـ18 الأخيرة من عقده الحالي، ولم يُبد الجناح الدولي الإنجليزي أي مؤشرات على أنه يريد خوض تحد جديد في الفترة القادمة.

من المتوقع أن يصبح اللاعب البالغ من العمر 24 عاما من بين أعلى اللاعبين أجرا في "الجانرز" والدوري الإنجليزي عموما، إذ يسعى النادي العاصمي لمكافأته بزيادة راتبه بعد مستواه الثابت منذ بدايته مع الفريق.

جدير بالذكر أن ساكا هو أحد خريجي أكاديمية أرسنال، ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2019، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2027 (نهاية الموسم المقبل).

وشارك النجم الإنجليزي الشاب في 14 مباراة مع فريق المدرب ميكيل أرتيتا هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف.

