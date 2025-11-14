المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 2
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 2
18:00
الأرجنتين

الأرجنتين

كأس العالم تحت 17 عاما
أمريكا

أمريكا

1 1
(3 - 4)
17:45
المغرب

المغرب

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
السعودية

السعودية

1 0
18:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

3 2
18:45
الأردن

الأردن

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

تقارير: ساكا يرغب في الاستمرار مع أرسنال طوال مسيرته

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

08:34 م 14/11/2025
ساكا

بوكايو ساكا

يرغب بوكايو ساكا، نجم أرسنال الإنجليزي، في البقاء مع فريقه لبقية مسيرته، بعد ما تردد مؤخرا حول اقترابه من توقيع عقد طويل الأمد مع النادي.

وبحسب ما ذكره موقع "Give Me Sport"، فإن أرسنال وساكا متوافقان في رغبتهما في بقاء اللاعب مع النادي اللندني إلى أن تنتهي مسيرة اللاعب الشاب، وهناك احتمال كبير لتحقيق ذلك بعد أن تُثمر مفاوضات تجديد عقده.

ووصل أرسنال لمرحلة متقدمة من مفاوضاته مع ساكا على توقيع عقد جديد بعد أن دخل في الأشهر الـ18 الأخيرة من عقده الحالي، ولم يُبد الجناح الدولي الإنجليزي أي مؤشرات على أنه يريد خوض تحد جديد في الفترة القادمة.

من المتوقع أن يصبح اللاعب البالغ من العمر 24 عاما من بين أعلى اللاعبين أجرا في "الجانرز" والدوري الإنجليزي عموما، إذ يسعى النادي العاصمي لمكافأته بزيادة راتبه بعد مستواه الثابت منذ بدايته مع الفريق.

جدير بالذكر أن ساكا هو أحد خريجي أكاديمية أرسنال، ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2019، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2027 (نهاية الموسم المقبل).

وشارك النجم الإنجليزي الشاب في 14 مباراة مع فريق المدرب ميكيل أرتيتا هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

أرسنال الدوري الإنجليزي بوكايو ساكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg