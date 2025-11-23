المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 2
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 2
18:00
الأرجنتين

الأرجنتين

كأس العالم تحت 17 عاما
أمريكا

أمريكا

1 1
(3 - 4)
17:45
المغرب

المغرب

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
السعودية

السعودية

1 0
18:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

3 2
18:45
الأردن

الأردن

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

أرتيتا يعطل رحيل جيسوس عن آرسنال

محمد همام

كتب - محمد همام

09:05 م 14/11/2025
أرتيتا

مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الجمعة، عن رغبة مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، في الإبقاء على خدمات جابرييل جيسوس.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى وجود رغبة من أندية برازيلية في التعاقد مع جيسوس، الذي أصبح خارج حسابات المدرب الإسباني، خاصة بعد التعاقد مع فيكتور جيوكيريس.

وأفاد موقع "CaughtOffside" أن أرتيتا يشعر بالقلق بشأن لياقة فيكتور جيوكيريس وكاي هافرتز، مما يجعله في حاجة إلى خيارات هجومية قوية للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكان جيسوس، صاحب الـ28 عامًا، قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مطلع العام الجاري، ليغيب عن المشاركة مع "الجانرز" منذ ذلك الحين.

وانتقل جيسوس إلى آرسنال في صيف 2022 قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة مالية قدرت بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني.

وخاض جيسوس 96 مباراة مع آرسنال في كافة المسابقات، سجل خلالها 26 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة.

ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي آرسنال مايكل أرتيتا جيسوس

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

