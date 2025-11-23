أرتيتا يعطل رحيل جيسوس عن آرسنال

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الجمعة، عن رغبة مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، في الإبقاء على خدمات جابرييل جيسوس.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى وجود رغبة من أندية برازيلية في التعاقد مع جيسوس، الذي أصبح خارج حسابات المدرب الإسباني، خاصة بعد التعاقد مع فيكتور جيوكيريس.

وأفاد موقع "CaughtOffside" أن أرتيتا يشعر بالقلق بشأن لياقة فيكتور جيوكيريس وكاي هافرتز، مما يجعله في حاجة إلى خيارات هجومية قوية للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكان جيسوس، صاحب الـ28 عامًا، قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مطلع العام الجاري، ليغيب عن المشاركة مع "الجانرز" منذ ذلك الحين.

وانتقل جيسوس إلى آرسنال في صيف 2022 قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة مالية قدرت بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني.

وخاض جيسوس 96 مباراة مع آرسنال في كافة المسابقات، سجل خلالها 26 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة.

ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني.