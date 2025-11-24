نجم مانشستر يونايتد على رادار روما في الميركاتو الشتوي

يسعى نادي روما الإيطالي، للتعاقد مع الجناح الهولندي جوشوا زيركزي، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الميركاتو الشتوي المقبل.

تأتي تلك التطورات، بالتزامن مع رغبة الهولندي الدولي في الرحيل عن "أولد ترافورد"، ويحظى باهتمام أحد أندية الدوري الإنجليزي.

وارتبط الجيالوروسي بالتحرك نحو ضم مهاجم جديد خلال الصيف الماضي، لكن الوضع تغير مع الإصابة الخطيرة التي تعرض لها أرتيم دوفبيك.

روما يستهدف مهاجم مانشستر يونايتد في يناير

بحسب ما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا" فإن زيركزي يتصدر قائمة اهتمامات روما، ويتوقف الأمر على موقف مانشستر يونايتد، من السماح برحيل اللاعب خلال يناير المقبل.

ويتطلع ذئاب العاصمة الإيطالية إلى التعاقد مع النجم الهولندي، في انتقالات يناير 2026، على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء في نهاية الموسم.

وسيكون روما مطالبًا بتغطية جزء من راتب زيركزي (3.5 مليون جنيه استرليني)، والذي يعتبر مرتفعًا بالنسبة لإدارة نادي روما.

وأشارت العديد من التقارير الإنجليزية إلى أن رغبة زيركزي في الحصول على فرصة كافية للعب، وهو ما قد يدفعه نحو الرحيل في يناير.

ويمتلك مهاجم بولونيا السابق عروضًا مغرية للبقاء في الدوري الإنجليزي، حيث يجري وست هام يونايتد محادثات مع وكيل اللاعب أيضًا.

وشهد الموسم الحالي مشاركة زيركزي في 5 مباريات فقط مع مانشستر يونايتد، دون أن يسجل أو يصنع أية أهداف.