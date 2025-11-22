هل يعود إليوت إلى ليفربول في يناير؟

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، حقيقة عودة اللاعب هارفي إليوت إلى صفوف ليفربول، حيث يتواجد حاليًا مع فريق أستون فيلا على سبيل الإعارة.

وكان إليوت قد انتقل إلى صفوف أستون فيلا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، مع أحقية الشراء النهائي بشرط خوض عدد معين من المباريات.

وخرج إليوت من حسابات أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، حيث لم يخض سوى ست مباريات، محرزًا هدفًا واحدًا في مسابقة كأس الرابطة للأندية المحترفة "كاراباو".

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" العالمية، فإن نادي ليفربول لا ينوي استعادة إليوت في يناير المقبل، مما يعني أن لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا سيظل مع أستون فيلا حتى نهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة أن كلا الناديين لم يعبرا عن رغبتهما في إنهاء الإعارة، ولا يوجد أي اتفاقية تسمح للاعب بالعودة إلى "الريدز" في حال عدم تحقيق شرط المشاركة.

وانتقل إليوت إلى صفوف ليفربول في 2019 قادمًا من فولهام، ليخرج على سبيل الإعارة إلى نادي بلاكبيرن في موسم 2020-2021، قبل أن يعود إلى ليفربول ومنه إلى أستون فيلا.

وخاض إليوت 149 مباراة مع ليفربول، أحرز خلالها 15 هدفًا وصنع 20 تمريرة حاسمة.

ويعد اللاعب الإنجليزي، صاحب الـ22 عامًا، من بين اللاعبين الذين حققوا مع ليفربول العديد من البطولات، أبرزها: الدوري الإنجليزي مرتين، كأس الرابطة مرتين، كأس إنجلترا مرة، كأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي.