وضع حدًا للشائعات.. كونيا يجيب بوضوح على سؤال انتقاله لأرسنال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:15 م 14/11/2025
كونيا ماونت

كونيا نجم مانشستر يونايتد يرد على الشائعات

كان رد فعل البرازيلي ماتيوس كونيا، نجم مانشستر يونايتد، واضحًا عندما سئل عن إمكانية انضمامه إلى صفوف أرسنال، أثناء تواجده مع المنتخب البرازيلي في مهمة دولية.

كونيا يجيب على شائعات الانتقال إلى الجانرز

وكان أحد مشجعي الجانرز قد اقترب من كونيا في فندق المنتخب قبل مواجهة البرازيل ضد السنغال، وسأله: "هل ستأتي إلى أرسنال على الإطلاق؟"، ليكون رد اللاعب المبتسم والكافي لتهدئة أي قلق لدى مشجعي مانشستر يونايتد.

وبعد لحظة من الصمت والضحك أثناء توجهه للغرفة المجاورة، سمع كونيا وهو يقول: "لا، شكرًا"، مؤكدًا رفضه الانتقال إلى النادي اللندني في الوقت الحالي.

ويذكر أن كونيا، 26 عامًا، انتقل إلى أولد ترافورد في صيف 2025 مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني من ولفرهامبتون واندررز، بعد أن كان أحد أكثر نجوم الدوري الإنجليزي طلبًا خلال فترة لعبه في منطقة ويست ميدلاندز، حيث لفت الأنظار وأثار اهتمام العديد من الأندية، وعلى رأسها أرسنال.

وحصل اللاعب على القميص رقم 10 في مانشستر يونايتد، الرقم الذي ارتبط بأساطير هدافي الشياطين الحمر مثل دينيس لو وواين روني، في إشارة إلى الثقة الكبيرة التي يوليها له النادي منذ وصوله.

مانشستر يونايتد أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز ماتيوس كونيا

