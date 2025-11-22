أكد دون هاتشيسون، نجم ليفربول الأسبق، أن بطولة كأس أمم إفريقيا، تعد فرصة مثالية للمدرب الهولندي آرني سلوت، من أجل إصلاح أوضاع الريدز، في غياب الدولي المصري محمد صلاح

ويعيش ليفربول فترة تراجع واضحة تحت قيادة آرني سلوت، في موسمه الثاني، ولم تقدم الصفقات الجديدة الأداء المنتظر، خاصة الألماني فلوريان فيرتز والسويدي ألكسندر إيزاك.

وينتهي عقد محمد مع ليفربول في صيف عام 2027، ولكنه يواجه العديد من الانتقادات مؤخرًا بسبب تراجع مستواه في الموسم الحالي.

وخسر ليفربول 5 مباريات في آخر 6 جولات من الدوري الإنجليزي بعدما بدأ الموسم بستة انتصارات متتالية، إذ يملك 18 نقطة وضعته في المركز الثامن خلف المتصدر أرسنال بثماني نقاط.

سلوت يتلقى نصيحة لإنقاذ موسم ليفربول

ونقلت شبكة "teamtalk" البريطانية موقف دون هاتشيسون، حيث قال: "لا أعتقد أن ليفربول سيفكر في إنهم أهدروا المال على صفقة إيزاك".

وأضاف: "ستدور النقاشات المتوترة حول لاعبين مثل محمد صلاح، فهناك طريقة لضم إيكتيكي وإيزاك وفيرتز إلى الفريق نفسه، لكن هذا يعني أنه لا مكان لـ صلاح".

وواصل: "يمكن أن يكون لديك ميلوس كيركيز على اليسار وكونور برادلي على اليمين كظهيرين، ثم لديك سوبوسلاي وجرافنبيرخ في خط الوسط".

وتابع: "إذا أردنا إضفاء لمسة إيجابية على الأمر، فإن كل فريق في الدوري الإنجليزي سيحب فيرتز وإيزاك وصلاح، مهمة سلوت الآن هي محاولة إيجاد صيغة لضم الثلاثي إلى نفس التشكيلة الأساسية، مع إيكيتيكي".

وأشار إلى أنه: "لا يمكن إنفاق كل هذه الأموال على فيرتز وإيزاك وإيكيتكي ثم مطالبتهم بالقتال من أجل مكانهم في الفريق، يجب أن يكونوا لاعبين أساسيين الآن".

وشدد نجم ليفربول السابق على رغبته في إشراك الثلاثي منذ الآن وحتى نهاية الموسم والمساهمة في تحسين أدائهم وتسجيلهم للأهداف، إلى جانب انسجامهم وتحسين موقف ليفربول في الدوري.

وأتم: "إنها أنها قفزة نوعية من الآن وحتى نهاية الموسم، لكن هذا ما سأركز عليه في المستقبل، إذن النقاش المقلق يدور حول سبب وكيفية عدم إشراك محمد صلاح في هذا الفريق، ربما تكون كأس أمم أفريقيا أنسب وقت لذلك".