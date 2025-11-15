كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة نادي روما الإيطالي في التعاقد مع الهولندي جوشوا زيركزي، نجم فريق مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأوضح موقع كالتشيو ميركاتو أن زيركزي يرغب في مغادرة مانشستر يونايتد، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف روما منذ الصيف الماضي، ثم تم ترشيحه مجددًا لتدعيم صفوف الجيالوروسي بعد إصابة أرتيم دوفبيك.

ومن المتوقع غياب اللاعب الأوكراني الدولي عن الملاعب لشهرين على الأقل، مما دفع روما للتحول إلى التركيز على ضم مهاجم جديد، ويأتي زيركزي على رأس المرشحين.

يُعدّ اسم زيركزي من أبرز الخيارات، خاصةً إذا كان مانشستر يونايتد مستعدًا للتخلي عنه في يناير على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم، لكن الأزمة في تغطية جزء من راتبه، وهو مرتفع جدًا بالنسبة لفريق الدوري الإيطالي.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو أنه لا شك أن زيركزي يريد الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، بسبب كأس العالم، لأنه لا يحصل على دقائق لعب كافية من أجل العودة لقائمة منتخب هولندا.

كما أشار الموقع إلى أن مهاجم بولونيا السابق لديه بدائل للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يجري وست هام يونايتد محادثات مع وكيله أيضًا.