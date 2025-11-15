المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

- -
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

- -
18:00
السنغال

السنغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

تقارير: روما يستهدف ضم مهاجم مانشستر يونايتد.. ووست هام ينافسه

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:10 ص 15/11/2025
جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد

جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة نادي روما الإيطالي في التعاقد مع الهولندي جوشوا زيركزي، نجم فريق مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأوضح موقع كالتشيو ميركاتو أن زيركزي يرغب في مغادرة مانشستر يونايتد، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف روما منذ الصيف الماضي، ثم تم ترشيحه مجددًا لتدعيم صفوف الجيالوروسي بعد إصابة أرتيم دوفبيك.

ومن المتوقع غياب اللاعب الأوكراني الدولي عن الملاعب لشهرين على الأقل، مما دفع روما للتحول إلى التركيز على ضم مهاجم جديد، ويأتي زيركزي على رأس المرشحين.

يُعدّ اسم زيركزي من أبرز الخيارات، خاصةً إذا كان مانشستر يونايتد مستعدًا للتخلي عنه في يناير على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم، لكن الأزمة في تغطية جزء من راتبه، وهو مرتفع جدًا بالنسبة لفريق الدوري الإيطالي.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو أنه لا شك أن زيركزي يريد الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، بسبب كأس العالم، لأنه لا يحصل على دقائق لعب كافية من أجل العودة لقائمة منتخب هولندا.

كما أشار الموقع إلى أن مهاجم بولونيا السابق لديه بدائل للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يجري وست هام يونايتد محادثات مع وكيله أيضًا.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
روما مانشستر يونايتد زيركزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg