كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في استعادة الاسكتلندي سكوت مكتوميناي، نجم نابولي الإيطالي الحالي.

انضم ماكتوميناي، خريج أكاديمية مانشستر يونايتد إلى نابولي مقابل رسوم قدرها 26 مليون جنيه إسترليني، في صيف 2024، بعدما فشل في حجز مكان بالتشكيل الأساسي للفريق الإنجليزي.

أثبت اللاعب البالغ من العمر 28 عاما نفسه كأفضل لاعب خط وسط في الدوري الإيطالي بعد انضمامه إلى فريق أنطونيو كونتي قبل موسم ونصف .

ووفقا لموقع "Caught Offside" البريطاني، فإن يونايتد يتطلع إلى إعادة التوقيع معه مقابل ضعف هذا المبلغ تقريبا.

لكن فريق روبن أموريم لن يتمكن من الحصول على خدماته بسهولة، حيث ترددت أنباء عن اهتمام برشلونة وتوتنهام ونيوكاسل أيضا باللاعب.

وشارك مكتوميناي في 14 مباراة مع "البارتينوبي" بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.