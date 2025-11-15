المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

- -
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

- -
18:00
السنغال

السنغال

مانشستر يونايتد يرغب في استعادة مكتوميناي بعد تألقه مع نابولي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:14 ص 15/11/2025
مكتوميناي

سكوت مكتوميناي

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في استعادة الاسكتلندي سكوت مكتوميناي، نجم نابولي الإيطالي الحالي.

انضم ماكتوميناي، خريج أكاديمية مانشستر يونايتد إلى نابولي مقابل رسوم قدرها 26 مليون جنيه إسترليني، في صيف 2024، بعدما فشل في حجز مكان بالتشكيل الأساسي للفريق الإنجليزي.

أثبت اللاعب البالغ من العمر 28 عاما نفسه كأفضل لاعب خط وسط في الدوري الإيطالي بعد انضمامه إلى فريق أنطونيو كونتي قبل موسم ونصف .

ووفقا لموقع "Caught Offside" البريطاني، فإن يونايتد يتطلع إلى إعادة التوقيع معه مقابل ضعف هذا المبلغ تقريبا.

لكن فريق روبن أموريم لن يتمكن من الحصول على خدماته بسهولة، حيث ترددت أنباء عن اهتمام برشلونة وتوتنهام ونيوكاسل أيضا باللاعب.

وشارك مكتوميناي في 14 مباراة مع "البارتينوبي" بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

مانشستر يونايتد نابولي سكوت مكتوميناي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

