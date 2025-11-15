صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

ليفربول يفاجئ جنابري

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ليفربول يتطلع لخطوة مفاجئة بالتعاقد مع سيرج جنابري جناح نادي بايرن ميونخ الألماني مع اقتراب اللاعب من الأشهر الأخيرة من عقده.

ويقضي اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا عامه الأخير في عقده مع بايرن.

وجذب نجم بايرن ميونيخ اهتمامًا من عمالقة أوروبا وعلى رأسهم ليفربول ويوفنتوس.

ورغم ارتباط اسم جنابري بالانتقال إلى ليفربول إلا أنه من غير المرجح حتى الآن أن يقوم الريدز بالتعاقد مع لاعبين جدد في يناير المقبل.

سكاي سبورتس

صراع ثلاثي على سيمينيو

يراقب ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام وضع أنطوان سيمينيو مهاجم بورنموث قبل فترة الانتقالات في يناير.

وأثار سيمينيو إعجاب كبار إنجلترا بأدائه هذا الموسم مع بورنموث، حيث سجل 6 أهداف وصنع 3.

وكان المهاجم وقع عقدًا جديدًا في الصيف مع بورنموث وسط اهتمام عدد من الأندية بضمه.

منافسة نيوكاسل

ينافس نيوكاسل يونايتد كبار أوروبا على التعاقد مع لاعب خط الوسط كيس سميت نجم ألكمار الهولندي.

ولن يقف نادي ألكمار في طريق بيع كيس سميت، لكنه سيبحث عن مبلغ قياسي لانتقال يتجاوز 22 مليون جنيه إسترليني.

ويحظى اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل نيوكاسل يونايتد وريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ .

يرتبط لاعب منتخب هولندا تحت 21 عامًا بعقد مع ألكمار حتى صيف عام 2028.

الصحافة الإسبانية

سبورت

عرض لتير شتيجن

تلقى مارك أندريه تير شتيجن عرضًا من نادي بشكتاش التركي، لضمه من صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

ويرغب تير شتيجن في الحصول على فرصة المشاركة، لضمان تواجده في قائمة منتخب ألمانيا لكأس العالم 2026، خاصة أن سيعود من الإصابة في يناير المقبل.

آس

موعد عودة يامال

أخبر لامين يامال نجم منتخب إسبانيا، إدارة نادي برشلونة، أنه يريد لعب نهائي فيناليسيما في مارس القادم، ضد منتخب الأرجنتين.

وأوضحت صحيفة آس أن لامين يشعر بأنه يعيش وسط نزاع بين المنتخب والنادي، دون أنه يكون له أي ذنب فيه، وكل ما يريده هو التعافي في أسرع وقت ممكن واللعب بأعلى مستوى.

بيبي ألفاريز

تنحي بيريز

كشف الصحفي الإسباني "بيبي ألفاريز" عبر منصة "إكس"، أن فلورنتينو بيريز قد قرر التنحي عن منصبه كرئيس لنادي ريال مدريد العام المقبل.

وأشار ألفاريز إلى أن ولاية بيريز الحالية لن تنتهي حتى عام 2028، ولكنه يرغب في رؤية كيان إداري منظم خلفًا له.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

صفقة ميلان القديمة - الجديدة

سيكون لاعب الوسط السويسري أردون جاشاري بمثابة صفقة جديدة لميلان في يناير.

جاشاري انضم إلى ميلان في نهاية الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه تعرض لإصابة مؤسفة بعد وقت قصير من توقيعه مع النادي.

وكان اللاعب يسعى للعودة منذ عدة أشهر، وقطع خطوة كبيرة في هذه العملية بمشاركته لمدة 90 دقيقة ضد فيرتوس إنتيلا في مباراة ودية خلف أبواب مغلقة يوم الجمعة، وبات مستعدا لدعم الفريق في النصف الثاني من الموسم.

كالتشيو ميركاتو

نابولي مستاء من التوقف الدولي

هاجم أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم بسبب الإصابات الجديدة التي تعرض لها لاعبوه خلال مشاركتهم مع منتخباتهم.

وقال رئيس نابولي: "لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال، فنحن ندفع رواتبهم، ثم يعودون منهكين"، واقترح تغييرات جذرية في قواعد وضع جداول المباريات.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

مبابي يصل لـ400 هدف

واصل كيليان مبابي تألقه اللافت مع المنتخب الفرنسي، بعد أن سجل هدفين في شباك أوكرانيا يوم الخميس، ليصل إلى رقم قياسي جديد ببلوغه 400 هدف في مسيرته الاحترافية.

الرقم يأتي في وقت لم يتجاوز فيه مبابي الـ27 عامًا بعد، ما يعكس سرعة صعوده ونجاحاته المذهلة على مستوى الأندية والمنتخبات.

لو باريزيان

إنجاز مبابي وأرقام رونالدو

سجل كيليان مبابي هدفين وصنع آخر في مباراة فرنسا ضد أوكرانيا، ليصل إلى 400 هدف في مسيرته الاحترافية، ليحقق الإنجاز ذاته في سن أصغر من الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وصف مبابي الإنجاز بأنه رمزي، مشيرًا إلى أن الأرقام الأكبر لأهداف كريستيانو رونالدو تظهر أن تحقيق المستحيل ممكن.

الصحافة الألمانية

سكاي سبورت

أفضل صفقات بايرن ميونخ

في 17 مباراة خاضها حتى الآن، سجل لويس دياز 11 هدفًا وصنع 5 آخرين، ورغم إهداره العديد من الفرص، فقد سجل اسمه كأفضل صفقات بايرن ميونخ الجديدة هذا الموسم.

بينما يحتاج نيكولاس جاكسون، المعار من تشيلسي إلى العملاق البافاري، إلى بعض الوقت للانسجام أكثر مع الفريق، حيث سجل ثلاثة أهداف منهم اثنين في دوري أبطال أوروبا

تأقلم المدافع الألماني الدولي جوناثان تاه، مع بايرن ميونخ، وأصبح يمثل قوة استقرار دفاعية كما كان متوقعًا، ويتطور اللاعب بشكل كبير إلى جانب الفرنسي دايوت أوباميكانو.

بيلد

ناجلسمان يعلق على استدعاء ساني

أوضح جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، سر استدعاء الجناح الدولي ليروي ساني، نجم جالطة سراي التركي، قبيل مواجهة لوكسمورج، في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال ناجلسمان: "أقيّم أداء ساني، حتى لو كان ذلك يُشكّل ضغطًا عليه، هذا أمر طبيعي. لدينا أيضًا ضغوط في تصفيات كأس العالم، وعلينا تقديم أداء جيد لضمان التأهل".

وختم: "في النهاية، سأرى ما إذا كان ساني قد استغل الفرصة أم لا، هذه نقطة حاسمة، إذ يبقى أساس التقييم لدينا في الجهاز الفني من أجل الاعتماد عليه بشكل مستمر".