المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

- -
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

- -
18:00
السنغال

السنغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

تشيلسي يتفوق على برشلونة في سباق التعاقد مع نجم كريستال بالاس

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

12:11 م 15/11/2025
تشيلسي

تشيلسي

كشفت تقارير صحفية عن دخول تشيلسي الإنجليزي في منافسة قوية مع برشلونة الإسباني، على صفقة مميزة من كريستال بالاس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشعل دانييل مونيوز، ظهير كريستال بالاس، منافسة قوية بين العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، ومن بينها برشلونة وتشيلسي، إلى جانب مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

تشيلسي وبرشلونة يتنافسان على نجم كريستال بالاس 

وبحسب ما ذكرته شبكة "caughtoffside" فإن تشيلسي وبرشلونة يعتقدان أن الكولومبي الدولي قد يكون متاحًا بسعر يصل إلى 30 مليون يورو فقط.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي قد يتحرك لإتمام الصفقة، في الميركاتو الشتوي المقبل، لإضافة مزيد من العمق إلى تشكيلته الحالية، نظرًا لإصابات ريس جيمس المتكررة.

بينما سينتظر برشلونة حتى الصيف، للتحرك من أجل ضم مونوز، الذي يتناسب بشكل جيد مع استراتيجية الانتقالات الخاصة بالنادي، من الناحية المالية.

من جانبه، يتمسك نادي كريستال بالاس ببقاء مونوز، كونه ركيزة أساسية في تشكيل الفريق، لكن في حال وصول عرض مالي جيد، قد يتم السماح برحيله.

ودافع الكولومبي مونوز عن شعار الفريق اللندني هذا الموسم، خلال 14 مباراة بجميع البطولات، وسجل هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي برشلونة تشيلسي كريستال بالاس دانييل مونوز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg