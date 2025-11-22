كشفت تقارير صحفية عن دخول تشيلسي الإنجليزي في منافسة قوية مع برشلونة الإسباني، على صفقة مميزة من كريستال بالاس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشعل دانييل مونيوز، ظهير كريستال بالاس، منافسة قوية بين العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، ومن بينها برشلونة وتشيلسي، إلى جانب مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

تشيلسي وبرشلونة يتنافسان على نجم كريستال بالاس

وبحسب ما ذكرته شبكة "caughtoffside" فإن تشيلسي وبرشلونة يعتقدان أن الكولومبي الدولي قد يكون متاحًا بسعر يصل إلى 30 مليون يورو فقط.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي قد يتحرك لإتمام الصفقة، في الميركاتو الشتوي المقبل، لإضافة مزيد من العمق إلى تشكيلته الحالية، نظرًا لإصابات ريس جيمس المتكررة.

بينما سينتظر برشلونة حتى الصيف، للتحرك من أجل ضم مونوز، الذي يتناسب بشكل جيد مع استراتيجية الانتقالات الخاصة بالنادي، من الناحية المالية.

من جانبه، يتمسك نادي كريستال بالاس ببقاء مونوز، كونه ركيزة أساسية في تشكيل الفريق، لكن في حال وصول عرض مالي جيد، قد يتم السماح برحيله.

ودافع الكولومبي مونوز عن شعار الفريق اللندني هذا الموسم، خلال 14 مباراة بجميع البطولات، وسجل هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.