ليفربول يرصد 200 مليون يورو لضم بديل محمد صلاح

فجرت تقارير صحفية مفاجأة قوية، حول تجهيز نادي ليفربول الإنجليزي ميزانية ضخمة، للتعاقد مع بديل قوي للنجم الدولي المصري، محمد صلاح.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2027، لكنه يواجه العديد من الانتقادات مؤخرًا بسبب تراجع مستواه في الموسم الحالي.

ويعيش ليفربول فترة تراجع واضحة تحت قيادة آرني سلوت، في موسمه الثاني، كما أن الصفقات الجديدة لم تقدم الأداء المنتظر، خاصة الألماني فلوريان فيرتز والسويدي ألكسندر إيزاك.

ليفربول يرصد 200 مليون لضم بديل صلاح

وبحسب ما ذكرته شبكة "Fichajes" فإن ليفربول يرى أن الجناح الفرنسي مايكل أوليسي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، هو المرشح الأبرز لخلافة محمد صلاح.

ونوه التقرير بأن إدارة الريدز مستعدة لدفع مبالغ طائلة، من أجل للتعاقد مع المهاجم الفرنسي المتألق، في نهاية الموسم الحالي.

ويبدو أن رحيل محمد صلاح عن ليفربول بات أمرًا لا مفر منه، خاصة مع تراجع مردوده التهديفي والبدني هذا الموسم بشكل واضح.

وانخفضت القيمة التسويقية لمحمد صلاح حاليًا إلى 45 مليون يورو، ليتراجع إلى المركز التاسع في قائمة أغلى لاعبي ليفربول.

ويحتل الفرعون المصر المركز الثاني، بين أغلى اللاعبين المصريين عالميًا، خلف عمر مرموش نجم مانشستر سيتي (75 مليون يورو).

وشهد الموسم الحالي مشاركة صلاح في 16 مباراة برفقة ليفربول، في جميع المسابقات، وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.