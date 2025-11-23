المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مانشستر سيتي يستهدف نجم ريال مدريد بعرض لا يقاوم

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

01:29 م 15/11/2025
احتفال لاعبو ريال مدريد بعد الفوز في الكلاسيكو

ريال مدريد

يبدو أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ينوي التحرك نحو صفقة الموسم من ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويستهدف النادي الإنجليزي تدعيم صفوفه بالتعاقد مع الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام، نجم وسط ريال مدريد، بطلب من المدرب بيب جوارديولا.

مانشستر سيتي يستهدف بيلينجهام

ووفقًا لما ذكرته شبكة "fichajes" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض يقارب الـ150 مليون يورو، مؤمنًا بأن بيلينغهام سيكون القطعة المثالية لتعزيز خط وسط الفريق.

وتشهد علاقة بيلينجهام مع مديره الفني، تشابي ألونسو، بعض التوترات، فيما لم يقدم اللاعب الأداء الذي ظهر به في موسمه الأول مع النادي الملكي.

ونتيجة لذلك، قد يرحب ريال مدريد بإمكانية رحيل اللاعب الإنجليزي صوب مانشستر سيتي، الطامح إلى استغلال هذا التوقيت لتعزيز خط وسطه.

ويرى جوارديولا في بيلينجهام لاعب وسط يمكنه تولي القيادة، وتقديم التوازن الدفاعي والمساهمة في بناء الهجمات مع الفريق.

ومع انتهاء عقد بيرناردو سيلفا، صار التعاقد مع بيلينجهام أولوية قصوى، حيث يبحث جوارديولا عن لاعب يكمل مثلث خط الوسط ويصنع الفارق أمام المنافسين.

من جانبه، يتمسك ريال مدريد ببقاء بيلينجهام كجزء أساسي من مشروعه، رغم بعض الاحتكاكات الأخيرة مع ألونسو، وتدرس إدارة النادي تجديد عقد اللاعب.

وسجل بيلينجهام 41 هدفًا وقدم 29 تمريرة حاسمة في 111 مباراة مع ريال مدريد، لكنه أحرز ثلاثة أهداف وصنع هدفًا آخر فقط، خلال آخر 11 مباراة.

ريال مدريد
ريال مدريد
أخبار إحصائيات
ريال مدريد الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي الدوري الإسباني جود بيلينجهام

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

