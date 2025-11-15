يرى دون هاتشينسون، لاعب ليفربول السابق، أنه على الهولندي أرني سلوت المدير الفني للريدز، الحفاظ على تواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي للفريق.

محمد صلاح يتواجد حاليًا مع منتخب مصر، ولديه مباراة مع ليفربول ضد نوتنجهام فورست، الأسبوع المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

استمرار محمد صلاح

استبعاد صلاح من التشكيل يجب أن يحدث فقط عند الضرورة بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما أكد دعمه لإبقاء ألكسندر إسحاق وفلوريان فيرتز في التشكيل الأساسي رغم بداياتهما الصعبة مع الفريق.

وقال هاتشينسون في تصريحات عبر منصة "TEAMtalk"، موجهًا حديثه للمدرب الهولندي، إنه يجب استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول عند الضرورة فقط.

أضاف: "أميل للغاية للاعتماد على الثلاثي محمد صلاح وألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز من الآن وحتى نهاية الموسم ليصلوا إلى مستواهم، ويعودوا إلى التهديف، ويصنعوا الانسجام، ويحسنوا وضع الفريق في الدوري".

تابع: "أعلم أنها قفزة كبيرة من الآن وحتى نهاية الموسم، لكن هذا سيكون فريق ليفربول المستقبلي، وهؤلاء هم اللاعبون الذين سيعتمد عليهم النادي".

وإذا يريد سلوت تجربة أفكار أخرى من دون محمد صلاح، أوضح هاتشينسون في ختام تصريحاته:"السؤال الصعب هو لماذا وكيف يمكن إخراج محمد صلاح من التشكيل! ربما تكون كأس أمم أفريقيا هي اللحظة المناسبة لتجربة ذلك".