مانشستر يونايتد يجهز 100 مليون لضم نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يتطلع إلى التعاقد مع النجم الفرنسي أوريلين تشواميني، لخلافة البرازيلي كارلوس كاسيميرو.

وانضم كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ريال مدريد في صيف 2022، وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الحالي، مع وجود خيار تمديده لعام آخر.

ويرغب مدرب مانشستر يونايتد، روبن أموريم، في الاحتفاظ بكاسيميرو لما بعد الصيف المقبل، ولكن هناك مشكلة وحيدة، تتمثل في الراتب الضخم للاعب.

ويعتبر كاسيميرو الأعلى أجرًا في مانشستر يونايتد (350,000 جنيه استرليني إسبوعيًا)، ولا تنوي الإدارة تفعيل خيار التمديد في عقده إلا إذا قبل تخفيض راتبه السنوي.

نجم ريال مدريد مرشح لخلافة كاسيميرو

وبحسب ما ذكرته شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن الشياطين الحمر حددوا الفرنسي تشواميني كبديل مميز لخلافة كاسيميرو.

وانضم تشواميني إلى ريال مدريد في عام 2022 قادمًا من موناكو الفرنسي، وقد أثبت اللاعب ذي الـ25 عامًا نفسه كأحد أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي في العالم.

وفاز تشواميني مع ريال مدريد بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وخاض 161 مباراة مع الميرنجي، وسجل 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ريال مدريد يحدد شرط التخلي عن تشواميني

ويدرك ريال مدريد أنه حتى لو حصل على 100 مليون يورو (88.3 مليون جنيه إسترليني، 116.2 مليون دولار)، فإنه لا يضمن التعاقد مع بديل قوي لتشواميني.

ويتمسك ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو ببقاء الدولي الفرنسي، لكن في حال رغب تشواميني في الرحيل، سيتم دراسة عرض مانشستر يونايتد.