مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

0 4
19:00
إسبانيا

إسبانيا

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

2 0
17:45
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا
تركيا

تركيا

2 0
19:00
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

2 0
18:00
السنغال

السنغال

صراع بين كبار بريميرليج لحسم جوهرة أفريقية

محمد همام

كتب - محمد همام

09:03 م 15/11/2025
أنطوان سيمنيو لاعب بورنموث

أنطوان سيمينيو لاعب برونموث

زعمت تقارير صحفية عالمية، اليوم السبت، أن هناك صراعًا مرتقبًا بين أندية الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبير لحسم صفقة هجومية في فترة الانتقالات الشتوية.

وأفادت شبكة "سكاي" بأن أندية ليفربول وتوتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي تسعى للحصول على خدمات أنطوان سيمينيو جناح فريق بورنموث للحصول على خدماته في يناير المقبل.

وأضافت شبكة "سكاي" أن هناك محاولات تتم من أجل الحصول على خدمات سيمينيو - 25 عامًا - في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان سيمينيو مرشحًا للرحيل عن بورنموث في الصيف الماضي وسط اهتمامات من مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام لضم اللاعب قبل أن يدخل نادي مانشستر سيتي السباق.

الجناح الدولي الغاني انتقل إلى بورنموث قادمًا من بريستول سيتي عام 2023، في صفقة مالية قدرت بما يقرب من 10 ملايين جنيه إسترليني.

وشارك الدولي الغاني في الموسم الحالي بواقع 12 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف بجانب صناعة ثلاثة أهداف أخرى.

الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر يونايتد بورنموث سيمينيو

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
سويسرا

سويسرا

- -
السويد

السويد

2

تشكيل السويد: حراسة المرمى: فيكتور. خط الدفاع: هولم - جوستاف - هين - سفينسون. خط الوسط: ألكسندر - كارلستورم - ياسين عياري - إيلانجا. خط الهجوم: نيجرين - سفانبيرج.

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
