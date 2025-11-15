صراع بين كبار بريميرليج لحسم جوهرة أفريقية

زعمت تقارير صحفية عالمية، اليوم السبت، أن هناك صراعًا مرتقبًا بين أندية الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبير لحسم صفقة هجومية في فترة الانتقالات الشتوية.

وأفادت شبكة "سكاي" بأن أندية ليفربول وتوتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي تسعى للحصول على خدمات أنطوان سيمينيو جناح فريق بورنموث للحصول على خدماته في يناير المقبل.

وأضافت شبكة "سكاي" أن هناك محاولات تتم من أجل الحصول على خدمات سيمينيو - 25 عامًا - في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان سيمينيو مرشحًا للرحيل عن بورنموث في الصيف الماضي وسط اهتمامات من مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام لضم اللاعب قبل أن يدخل نادي مانشستر سيتي السباق.

الجناح الدولي الغاني انتقل إلى بورنموث قادمًا من بريستول سيتي عام 2023، في صفقة مالية قدرت بما يقرب من 10 ملايين جنيه إسترليني.

وشارك الدولي الغاني في الموسم الحالي بواقع 12 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف بجانب صناعة ثلاثة أهداف أخرى.