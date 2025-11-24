المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بتوصية أموريم.. مانشستر يونايتد يراقب جوهرة لشبونة

محمد همام

كتب - محمد همام

09:27 م 15/11/2025
روبن أموريم

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

وضع نادي مانشستر يونايتد جوهرة فريق سبورتنج لشبونة للشباب، سلفادور بلوبا، ضمن أهدافه من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

اللاعب البالغ من العمر يمتلك موهبة قد تفيد فريق مانشستر يونايتد في المستقبل، بفضل قدرته على اللعب في عدة مراكز، سواء كجناح أيمن أو أيسر بالإضافة إلى مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نادي مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع سلفادور بلوبا، لاعب سبورتنج لشبونة، والذي يشارك في الفريق الثاني للنادي البرتغالي.

وأفاد موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في أرقام اللاعبين، أن عقد سلفادور بلوبا ينتهي عقده مع ناديه البرتغالي في صيف 2026 الأمر الذي قد يسهل رحيله إلى مانشستر يونايتد.

وتدرج سلفادور بلوبا في مختلف الفئات السنية لفريق سبورتنج لشبونة منذ أن لعب في فريق تحت 15 عامًا في عام 2020 قبل أن يصعد للفريق الثاني في عام 2025.

وشارك اللاعب البرتغالي في 13 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفًا.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد روبن أموريم سلفادور بلوبا

ما قبل المباراة
سويسرا

سويسرا

- -
السويد

السويد

2

تشكيل السويد: حراسة المرمى: فيكتور. خط الدفاع: هولم - جوستاف - هين - سفينسون. خط الوسط: ألكسندر - كارلستورم - ياسين عياري - إيلانجا. خط الهجوم: نيجرين - سفانبيرج.

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
