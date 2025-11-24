مانشستر يونايتد يحبط رحيل مهاجمه في يناير

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، أن نادي مانشستر يونايتد أبلغ مهاجمه الهولندي جوشوا زيركزي بعدم الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد تواصلت مع زيركزي وأكدت له عدم السماح له بالرحيل في يناير المقبل.

وكان صاحب الـ24 عامًا ارتبط بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية وسط اهتمامات من ناديي روما وإيفرتون لضمه على سبيل الإعارة.

وعانى المهاجم الهولندي من قلة الظهور مع مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الحالي، ما دفعه للتفكير في الرحيل من أجل ضمان المشاركة في كأس العالم 2026.

وخاض الدولي الهولندي خمس مباريات فقط خلال هذا الموسم بواقع (90 دقيقة)، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

وانتقل زيركزي إلى قلعة "الشياطين الحمر" في صيف 2024 قادمًا من بولونيا في صفقة مالية قدرت بـ42 مليون يورو.