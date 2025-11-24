المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

2 1
21:45
السويد

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

0 2
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

1 2
21:45
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
اليونان

اليونان

3 2
21:45
إسكتلندا

إسكتلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

0 4
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
تركيا

تركيا

2 0
19:00
بلغاريا

بلغاريا

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

2 0
18:00
السنغال

السنغال

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

2 0
17:45
تونس

تونس

مانشستر يونايتد يحبط رحيل مهاجمه في يناير

محمد همام

كتب - محمد همام

10:04 م 15/11/2025
مانشستر يونايتد

فريق مانشستر يونايتد - صورة أرشيفية

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، أن نادي مانشستر يونايتد أبلغ مهاجمه الهولندي جوشوا زيركزي بعدم الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد تواصلت مع زيركزي وأكدت له عدم السماح له بالرحيل في يناير المقبل.

وكان صاحب الـ24 عامًا ارتبط بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية وسط اهتمامات من ناديي روما وإيفرتون لضمه على سبيل الإعارة.

وعانى المهاجم الهولندي من قلة الظهور مع مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الحالي، ما دفعه للتفكير في الرحيل من أجل ضمان المشاركة في كأس العالم 2026.

وخاض الدولي الهولندي خمس مباريات فقط خلال هذا الموسم بواقع (90 دقيقة)، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

وانتقل زيركزي إلى قلعة "الشياطين الحمر" في صيف 2024 قادمًا من بولونيا في صفقة مالية قدرت بـ42 مليون يورو.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد جوشوا زيركزي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
سويسرا

سويسرا

2 1
السويد

السويد

67

تشتيت وابعاد من دفاع السويد بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
