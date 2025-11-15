المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

2 1
21:45
السويد

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

0 2
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

1 2
21:45
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
اليونان

اليونان

3 2
21:45
إسكتلندا

إسكتلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

0 4
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
تركيا

تركيا

2 0
19:00
بلغاريا

بلغاريا

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

2 0
18:00
السنغال

السنغال

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

2 0
17:45
تونس

تونس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

بعد إصابة جابرييل مع البرازيل.. أرسنال في ورطة دفاعية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:14 م 15/11/2025
جابرييل

المدافع الدولي البرازيلي جابرييل

تلقى نادي أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز صدمة قوية بعد تعرض مدافعه البرازيلي جابرييل لإصابة مفاجئة.

أزمة جديدة للمدفعجية

وتعرض جابرييل للإصابة خلال مشاركته في المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده بنظيره السنغالي على ملعب الإمارات في لندن.

واضطر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لمغادرة أرض الملعب وهو يعرج قبل اكتمال الساعة الأولى من اللقاء، بعد سقوطه في الدقيقة 60 متأثرًا بآلام في الفخذ الأيمن.

ورغم تلقيه العلاج داخل الملعب، فضّل المدير الفني للسيليساو، كارلو أنشيلوتي، استبداله تجنبًا لتفاقم الإصابة.

وتعد إصابة جابرييل ضربة موجعة لأرسنال، الذي يعتمد بشكل كبير هذا الموسم.

إصابة جابرييل تهدد توازن دفاع أرسنال

ولم يستقبل "الجانرز" سوى خمسة أهداف فقط خلال 11 مباراة خاضها المدافع البرازيلي في الدوري الممتاز.

يذكر أن المنتخب البرازيلي حسم المباراة لصالحه بهدفين دون رد، سجلهما كل من إستيفاو جناح تشيلسي، وكاسيميرو متوسط ميدان مانشستر يونايتد.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، اضغط هنا.

أرسنال الدوري الإنجليزي منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي جابرييل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
سويسرا

سويسرا

2 1
السويد

السويد

67

تشتيت وابعاد من دفاع السويد بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg