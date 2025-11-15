بعد إصابة جابرييل مع البرازيل.. أرسنال في ورطة دفاعية

تلقى نادي أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز صدمة قوية بعد تعرض مدافعه البرازيلي جابرييل لإصابة مفاجئة.

أزمة جديدة للمدفعجية

وتعرض جابرييل للإصابة خلال مشاركته في المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده بنظيره السنغالي على ملعب الإمارات في لندن.

واضطر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لمغادرة أرض الملعب وهو يعرج قبل اكتمال الساعة الأولى من اللقاء، بعد سقوطه في الدقيقة 60 متأثرًا بآلام في الفخذ الأيمن.

ورغم تلقيه العلاج داخل الملعب، فضّل المدير الفني للسيليساو، كارلو أنشيلوتي، استبداله تجنبًا لتفاقم الإصابة.

وتعد إصابة جابرييل ضربة موجعة لأرسنال، الذي يعتمد بشكل كبير هذا الموسم.

إصابة جابرييل تهدد توازن دفاع أرسنال

ولم يستقبل "الجانرز" سوى خمسة أهداف فقط خلال 11 مباراة خاضها المدافع البرازيلي في الدوري الممتاز.

يذكر أن المنتخب البرازيلي حسم المباراة لصالحه بهدفين دون رد، سجلهما كل من إستيفاو جناح تشيلسي، وكاسيميرو متوسط ميدان مانشستر يونايتد.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، اضغط هنا.