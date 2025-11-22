المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

2 1
21:45
السويد

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

0 2
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

1 2
21:45
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
اليونان

اليونان

3 2
21:45
إسكتلندا

إسكتلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

0 4
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
تركيا

تركيا

2 0
19:00
بلغاريا

بلغاريا

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

2 0
18:00
السنغال

السنغال

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

2 0
17:45
تونس

تونس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

ليفربول يستهدف صفقة مجانية في الصيف

محمد همام

كتب - محمد همام

10:22 م 15/11/2025
ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

يستهدف نادي ليفربول إبرام صفقة مجانية في الصيف المقبل، حيث يسعى "الريدز" إلى تعزيز الخط الأمامي في الموسم المقبل.

ووضع نادي ليفربول عينه على خدمات الجناح الألماني سيرجي جنابري، والذي ينتهي عقده في صيف 2026، حيث لم يتوصل نادي بايرن ميونيخ لاتفاق على التجديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نادي ليفربول مهتم بضم جنابري لاعب بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي ليفربول يجد منافسة مع يوفنتوس على ضم صاحب الـ30 عامًا، لكن العقبة الوحيدة التي تقف أمام "السيدة العجوز" على ضم اللاعب هيّ شروط اللاعب المالية المتعلقة براتبه.

وانتقل جنابري إلى بايرن ميونيخ منذ عام 2017 قادمًا من فيردر بريمن، ليصبح أحد أبرز أعمدة الفريق "البافاري"، حيث حقق معه العديد من الألقاب سواء محلية أو قارية.

وخاض جنابري 300 مباراة مع بايرن ميونيح استطاع من خلالها أن يسجل 97 هدفًا إلى جانب صناعة 65 هدفًا في مختلف المسابقات سواء محلية أو قارية.

وحقق جنابري العديد من البطولات بقميص الفريق "البافاري" أبرزها الدوري الألماني في ست مناسبات، ولقب كأس ألمانيا مرتين، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية في مناسبة.

الدوري الإنجليزي ليفربول الدوري الإيطالي بايرن ميونيخ يوفنتوس الدوري الألماني جنابري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
سويسرا

سويسرا

2 1
السويد

السويد

67

تشتيت وابعاد من دفاع السويد بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg