ليفربول يستهدف صفقة مجانية في الصيف

يستهدف نادي ليفربول إبرام صفقة مجانية في الصيف المقبل، حيث يسعى "الريدز" إلى تعزيز الخط الأمامي في الموسم المقبل.

ووضع نادي ليفربول عينه على خدمات الجناح الألماني سيرجي جنابري، والذي ينتهي عقده في صيف 2026، حيث لم يتوصل نادي بايرن ميونيخ لاتفاق على التجديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نادي ليفربول مهتم بضم جنابري لاعب بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي ليفربول يجد منافسة مع يوفنتوس على ضم صاحب الـ30 عامًا، لكن العقبة الوحيدة التي تقف أمام "السيدة العجوز" على ضم اللاعب هيّ شروط اللاعب المالية المتعلقة براتبه.

وانتقل جنابري إلى بايرن ميونيخ منذ عام 2017 قادمًا من فيردر بريمن، ليصبح أحد أبرز أعمدة الفريق "البافاري"، حيث حقق معه العديد من الألقاب سواء محلية أو قارية.

وخاض جنابري 300 مباراة مع بايرن ميونيح استطاع من خلالها أن يسجل 97 هدفًا إلى جانب صناعة 65 هدفًا في مختلف المسابقات سواء محلية أو قارية.

وحقق جنابري العديد من البطولات بقميص الفريق "البافاري" أبرزها الدوري الألماني في ست مناسبات، ولقب كأس ألمانيا مرتين، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية في مناسبة.