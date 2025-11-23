جيسوس يثير الشكوك حول مستقبله مع آرسنال

أثار المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، لاعب فريق آرسنال، الشكوك حول مستقبله مع "الجانرز"، وسط احتمالات حول رحيله في الفترة المقبلة.

صاحب الـ28 عامًا يعاني من الإصابة منذ بداية العام الحالي، ما جعله يغيب عن المشاركة مع آرسنال حتى الآن، ليرتبط اللاعب بالرحيل عن النادي اللندني في يناير المقبل.

وكان جيسوس كلّف خزينة النادي العاصمي لما يقرب من 50 مليون جنيه إسترليني، إلا أن الإصابات عطلت مسيرته، رغم التوقعات التي أشارت إلى نجاحه مع "المدفعجية".

وشارك جيسوس مع آرسنال منذ انضمامه من صفوف مانشستر سيتي في صيف 2022 بواقع 96 مباراة في جميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 26 هدفًا بجانب صناعة 20 هدفًا.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إنه يرغب في العودة إلى صفوف نادي بالميراس في المستقبل، حيث سبق وأن لعب البرازيلي في صفوف هذا النادي قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي في يناير 2017.

وأضاف جيسوس :"لم يسبق لي التواصل مع أي نادٍ آخر، ورغبتي كما ذكرت، هيّ العودة إلى بالميراس ورغبة بالميراس هيّ عودتي أيضًا".

وذكرت تقارير صحفية مؤخرًا أن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال لا يرغب في رحيل جيسوس في ظل عدم جاهزية كاي هافيرتز بجانب وضعه كلاعب بديل للمهاجم جيوكيريس.