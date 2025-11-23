المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

2 1
21:45
السويد

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

0 2
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

1 2
21:45
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
اليونان

اليونان

3 2
21:45
إسكتلندا

إسكتلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

0 4
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
تركيا

تركيا

2 0
19:00
بلغاريا

بلغاريا

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

2 0
18:00
السنغال

السنغال

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

2 0
17:45
تونس

تونس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

جيسوس يثير الشكوك حول مستقبله مع آرسنال

محمد همام

كتب - محمد همام

10:38 م 15/11/2025
جابرييل جيسوس

جابرييل جيسوس مهاجم آرسنال

أثار المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، لاعب فريق آرسنال، الشكوك حول مستقبله مع "الجانرز"، وسط احتمالات حول رحيله في الفترة المقبلة.

صاحب الـ28 عامًا يعاني من الإصابة منذ بداية العام الحالي، ما جعله يغيب عن المشاركة مع آرسنال حتى الآن، ليرتبط اللاعب بالرحيل عن النادي اللندني في يناير المقبل.

وكان جيسوس كلّف خزينة النادي العاصمي لما يقرب من 50 مليون جنيه إسترليني، إلا أن الإصابات عطلت مسيرته، رغم التوقعات التي أشارت إلى نجاحه مع "المدفعجية".

وشارك جيسوس مع آرسنال منذ انضمامه من صفوف مانشستر سيتي في صيف 2022 بواقع 96 مباراة في جميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 26 هدفًا بجانب صناعة 20 هدفًا.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إنه يرغب في العودة إلى صفوف نادي بالميراس في المستقبل، حيث سبق وأن لعب البرازيلي في صفوف هذا النادي قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي في يناير 2017.

وأضاف جيسوس :"لم يسبق لي التواصل مع أي نادٍ آخر، ورغبتي كما ذكرت، هيّ العودة إلى بالميراس ورغبة بالميراس هيّ عودتي أيضًا".

وذكرت تقارير صحفية مؤخرًا أن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال لا يرغب في رحيل جيسوس في ظل عدم جاهزية كاي هافيرتز بجانب وضعه كلاعب بديل للمهاجم جيوكيريس.

 

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بالميراس آرسنال جابرييل جيسوس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

مباشر
سويسرا

سويسرا

2 1
السويد

السويد

67

تشتيت وابعاد من دفاع السويد بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
