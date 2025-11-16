صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي

صراع سيمينيو

يتصارع الثلاثي ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام، على التعاقد مع أنطوان سيمينيو جناح فريق بورنموث للحصول على خدماته في يناير المقبل.

ويحاول الثلاثي الحصول على خدمات اللاعب الغاني خلال يناير المقبل.

الجناح الدولي الغاني انتقل إلى بورنموث قادمًا من بريستول سيتي عام 2023، في صفقة مالية قدرت بما يقرب من 10 ملايين جنيه إسترليني.

وشارك الدولي الغاني في الموسم الحالي بواقع 12 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف بجانب صناعة ثلاثة أهداف أخرى.

caughtoffside

سباق برشلونة وتشيلسي

يتنافس برشلونة الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي، على التعاقد مع دانييل مونوز لاعب كريستال بالاس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعتقد تشيلسي وبرشلونة، أن مونوز سيكون متاحًا للبيع مقابل 30 مليون فقط.

تشيلسي قد يتحرك لإتمام الصفقة، في الميركاتو الشتوي المقبل، لإضافة مزيد من العمق إلى تشكيلته الحالية، نظرًا لإصابات ريس جيمس المتكررة.

بينما سينتظر برشلونة حتى الصيف، للتحرك من أجل ضم مونوز، الذي يتناسب بشكل جيد مع استراتيجية الانتقالات الخاصة بالنادي، من الناحية المالية.

ديلي ميل

إصابة جابرييل

تعرض جابرييل مدافع نادي أرسنال، للإصابة في مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام السنغال.

وظهر اللاعب وهو يعاني من بعض الانزعاج بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 63 خلال المباراة التي أقيمت في شمال لندن.

ومن المفترض أن يعود جابرييل إلى أرسنال، لتقييم حالته ومدة غيابه.

الصحافة الإسبانية

ماركا

أرنولد يستنسخ خطة بيلينجهام

قرر ترينت ألكسندر أرنولد البقاء في مدريد خلال التوقف الدولي، بعدم اتفق مع الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا على استبعاده خلال المعسكر الجاري، بحثًا عن أفضل نسخة من نفسه، واستعادة لياقته البدنية.

ويستنسخ أرنولد الخطة التي اتبعها مواطنه بيلينجهام، نجم ريال مدريد، والذي حصل على راحة وخضع لبرنامج بدني خاص، أعاد إليه عقب عودته للملاعب، بعد خضوعه لجراحة في الكتف.

موندو ديبورتيفو

إنجاز توريس

اقتحم فيران توريس نجم نادي برشلونة، قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ منتخب إسبانيا، بعدما سجل هدفًا في الانتصار على حساب جورجيا برباعية، في تصفيات كأس العالم 2026.

ورفع توريس رصيده إلى 23 هدفًا بقميص منتخب إسبانيا، في 52 مباراة دولية، ليتساوى في المركز العاشر بترتيب الهدافين التاريخيين للماتادور، مع كلا من: سيرجيو راموس وألفريدو دي ستيفانو.

ديفنسا سنترال

تشواميني بديل كاسيميرو

يستهدف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني نجم فريق ريال مدريد، وذلك ليكون بمثابة بديل مميز لخلافة البرازيلي كاسيميرو.

ويرغب مدرب مانشستر يونايتد، روبن أموريم، في الاحتفاظ بكاسيميرو لكن الأزمة تظهر في راتب اللاعب الضخم، وهو الأعلى أجرًا بصفوف الشياطين الحمر، ولن تجدد الإدارة عقده إلا في حالة تخفيضه.

ولن يرغب ريال مدريد في بيع لاعبه حتى حال الحصول على 100 مليون يورو، إلا إذا كان النجم الفرنسي يرغب في الرحيل عن صفوف الميرنجي.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

إنجاز لاوتارو

أصبح قائد إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز رابع أفضل هداف على الإطلاق للمنتخب الأرجنتيني بعد هدفه خلال الفوز الودي 2-0 على أنجولا.

وكان هذا الهدف رقم 36 للمهاجم لاوتارو مع منتخب بلاده، مما يعني أنه تجاوز هيرنان كريسبو (35) في قائمة أفضل هدافي الأرجنتين على مر العصور.

ويحتل حاليًا المركز الرابع في هذه القائمة، خلف سيرجيو أجويرو (41 هدفًا)، وجابرييل باتيستوتا (55 هدفًا)، وميسي (115 هدفًا).

لاجازيتا ديلو سبورت

استبعاد في معسكر إيطاليا

اضطر المدافع ريكاردو كالافيوري إلى مغادرة معسكر منتخب إيطاليا قبل مواجهة النرويج في تصفيات كأس العالم، والمقرر إقامتها اليوم الأحد.

وعاد كالافيوري إلى ناديه أرسنال استعدادًا لديربي شمال لندن أمام توتنهام الأسبوع المقبل.

وعاني المدافع الإيطالي من تراجع لياقته البدنية هذا الأسبوع.

وكان اللاعب بقى مع المنتخب الإيطالي، وكان الهدف في البداية هو استعادة لياقته البدنية الكاملة ولكن هذا لم يحدث، ليغادر معسكر الآزوري.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

مارسيليا يتعرض لعقوبات

تلقى نادي أولمبيك مرسيليا عدة عقوبات من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراته أمام أتالانتا بيرجامو في 5 نوفمبر، والتي انتهت بخسارته 1-0.

وشملت العقوبات إيقاف مدرب حراس المرمى لمباراتين، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تجاوزت 70 ألف يورو.

كما قررت اللجنة إغلاقًا جزئيًا للمدرج الجنوبي مع تعليق التنفيذ لمدة عامين، نتيجة لحوادث شغب وقعت في المدرجات خلال المباراة.

فوت ميركاتو

كوناتي يبتعد عن الريال

لا يزال مستقبل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي مع ليفربول معلقًا في الهواء مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، وسط تقارير تربطه بانتقال محتمل إلى ريال مدريد الذي يبحث عن دعم دفاعي جديد خلال الصيف المقبل.

وكشفت مصادر عن وجود اتفاق شفهي بين ريال مدريد ودايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونيخ، الذي ينتهي عقده هو الآخر في يونيو المقبل.

وتعتبر إدارة النادي الملكي أن أوباميكانو خيار مثالي، نظرًا لخبرته ووضعه كلاعب حر، مما قد يقلل من فرص كوناتي في الانتقال إلى "سانتياجو برنابيو".

الصحافة الألمانية

سكاي ألمانيا

وداع ألمانيا

فشل منتخب ألمانيا للناشئين تحت 17 سنة في مواصلة مهمة الدفاع عن لقب كأس العالم المقام في قطر بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو.

وجاء خروج ألمانيا مفاجئًا من كأس العالم للناشئين بعد الهزيمة أمام بوركينا فاسو بنتيجة 1-0 في دور الـ32.

وكانت ألمانيا توجت بلقب كأس العالم للناشئين في نسخة 2023.

بيلد

حلم جوناثان تاه

كشف الألماني جوناثان تاه مدافع بايرن ميونخ عن أحلامه مع البافاري ومنتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

وقال تاه: "أريد أن أواصل التطور، أحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا وأن أصبح بطلًا للعالم".

وأضاف: "دوري أبطال أوروبا حلم واقعي، ونريد أن نجعل الأمور صعبة على خصومنا".