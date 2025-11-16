تقارير: مانشستر يونايتد يرغب في ضم إليوت أندرسون

ذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يكثف اهتمامه بالتعاقد مع نجم نوتنجهام فورست إليوت أندرسون في الصيف المقبل.

ويبحث نادي مانشستر يونايتد، عن التعاقد مع لاعب وسط جديد خلال الفترة المقبلة، لتعويض رحيل كاسيميرو المحتمل بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن أندرسون أصبح على رأس قائمة اهتمامات مانشستر يونايتد، في ظل صعوبة التعاقد مع كارلوس باليبا لاعب برايتون الإنجليزي.

وحاول مانشستر يونايتد، التعاقد مع كارلوس باليبا في الصيف الماضي، لكن برايتون طلب الحصول على 100 مليون إسترليني، لذلك لم تنجح المحادثات.

كما أن كوبي ماينو، بات مرشحًا للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في يناير المقبل، بعد خروجه من حسابات روبن أموريم.

وأصبح نادي مانشستر يونايتد، مستعدًا لبذل كل ما في وسعه لضم أندرسون، لأن سعره سيكون أقل من باليبا.

ويعتقد مسؤولو مانشستر يونايتد أن قدرة أندرسون على اللعب كصانع ألعاب وكلاعب وسط مهاجم تجعله الهدف المثالي.

بدأ أندرسون جميع مباريات فورست الـ11 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسجل هدفًا وصنع هدفًا واحدًا.