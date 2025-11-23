استقبل نادي أرسنال أزمة دفاعية بإصابة البرازيلي جابرييل، خلال المباراة الودية لمنتخب بلاده ضد السنغال.

وانتصر منتخب البرازيل على السنغال بنتيجة 2-0، في لقاء ودي أقيم ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026، كما أن المنتخب الملقب بـ"أسود التيرانجا" سيشارك في كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام الشهر المقبل.

وأصيب جابرييل ليغادر الملعب قبل نهاية المباراة وبالتحديد في الدقيقة 60، متأثرا بآلام في الفخذ الأيمن، ورغم تلقيه العلاج، إلا أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي فضّل استبداله تجنبًا لتفاقم الإصابة.

7 أيام من الحسم في أرسنال

وستكون هذه الإصابة ورطة دفاعية بحتة لفريق أرسنال الذي يستعد بعد التوقف الدولي لعدة مباريات هامة كالتالي:

1- أرسنال ضد توتنهام.. يوم الأحد 23 نوفمبر.. الدوري الإنجليزي الممتاز.

2- أرسنال ضد بايرن ميونخ.. يوم الأربعاء 26 نوفمبر.. دوري أبطال أوروبا.

3- أرسنال ضد تشيلسي.. يوم الأحد 30 نوفمبر.. الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال حتى الوقت الحالي يحتل صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا لم يستقبل فريق أرسنال أي هدف وذلك بعدما لعب 4 مباريات حقق فيهم الفوز جميعا، ليثبت أنه أحد أقوى خطوط الدفاع في العالم في الوقت الحالي.

كما يحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة متساويا مع إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني.