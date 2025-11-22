تطور مثير في مفاوضات ليفربول للتجديد مع سوبوسلاي

كشفت تقارير صحفية، عن تطور مفاوضات نادي ليفربول الإنجليزي، لتجديد عقد المجري الدولي دومينيك سوبوسلاي، نجم خط وسط الفريق.

ويعد سوبوسلاي أحد أهم الركائز الأساسية في تشكيل الريدز خلال الموسم الحالي، ورغم تأرجح نتائج ومستويات الفريق، إلا أن اللاعب يمر بفترة رائعة.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، بأن المحادثات بين ليفربول ودومينيك سوبوسلاي بشأن توقيع عقد جديد تقدمت بشكل كبير.

تطور مفاوضات ليفربول مع سوبوسلاي

وأشار رومانو إلى أن المفاوضات لم تصل إلى مراحلها النهائية بعد، حيث لا يزال هناك الكثير من التفاصيل التي لم يتم حسمها بين الطرفين.

وقال رومانو عبر قناته على منصة "يوتيوب": "ليفربول عرض على سوبوسلاي عقدًا جديدًا، لنرَ كيف ستسير المفاوضات".

وأضاف الصحفي الإيطالي بأن هناك أخبار إيجابية منتظرة لجماهير ليفربول، فيما يتعلق بموقف سوبوسلاي من التجديد مع ليفربول بعقد طويل الأمد.

وشهد الموسم الحالي مشاركة سوبوسلاي مع ليفربول، خلال 15 مباراة في جميع البطولات، وسجل هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة إلى زملائه.

يذكر أن النجم المجري تم ترشيحه مؤخرًا لحمل شارة قيادة الفريق الإنجليزي مستقبلاً، بالنظر إلى مهاراته القيادية وقدرته على تدوير اللعب والتحكم في خط الوسط.

وأظهر نادي ريال مدريد الإسباني، اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع سوبوسلاي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن النادي الإنجليزي رفض التفريط في اللاعب.