المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

0 0
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

1 0
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا
المجر

المجر

2 3
16:00
أيرلندا

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

9 1
16:00
أرمينيا

أرمينيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

تطور مثير في مفاوضات ليفربول للتجديد مع سوبوسلاي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:54 م 16/11/2025
سوبوسلاي

دومينيك سوبوسلاي

كشفت تقارير صحفية، عن تطور مفاوضات نادي ليفربول الإنجليزي، لتجديد عقد المجري الدولي دومينيك سوبوسلاي، نجم خط وسط الفريق.

ويعد سوبوسلاي أحد أهم الركائز الأساسية في تشكيل الريدز خلال الموسم الحالي، ورغم تأرجح نتائج ومستويات الفريق، إلا أن اللاعب يمر بفترة رائعة.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، بأن المحادثات بين ليفربول ودومينيك سوبوسلاي بشأن توقيع عقد جديد تقدمت بشكل كبير.

تطور مفاوضات ليفربول مع سوبوسلاي

وأشار رومانو إلى أن المفاوضات لم تصل إلى مراحلها النهائية بعد، حيث لا يزال هناك الكثير من التفاصيل التي لم يتم حسمها بين الطرفين.

وقال رومانو عبر قناته على منصة "يوتيوب": "ليفربول عرض على سوبوسلاي عقدًا جديدًا، لنرَ كيف ستسير المفاوضات".

وأضاف الصحفي الإيطالي بأن هناك أخبار إيجابية منتظرة لجماهير ليفربول، فيما يتعلق بموقف سوبوسلاي من التجديد مع ليفربول بعقد طويل الأمد.

وشهد الموسم الحالي مشاركة سوبوسلاي مع ليفربول، خلال 15 مباراة في جميع البطولات، وسجل هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة إلى زملائه.

يذكر أن النجم المجري تم ترشيحه مؤخرًا لحمل شارة قيادة الفريق الإنجليزي مستقبلاً، بالنظر إلى مهاراته القيادية وقدرته على تدوير اللعب والتحكم في خط الوسط.

وأظهر نادي ريال مدريد الإسباني، اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع سوبوسلاي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن النادي الإنجليزي رفض التفريط في اللاعب.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول دومينيك سوبوسلاي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
إذربيجان

إذربيجان

1 0
فرنسا

فرنسا

10

ضغط قوي من منتخب أذربيجان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ألبانيا

ألبانيا

0 0
إنجلترا

إنجلترا

10

تشتيت من دفاع ألبانيا بعد كرة عرضية من جارود بوين خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg