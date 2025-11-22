المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
6 مرشحين لتعويض محمد صلاح في ليفربول (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

10:09 م 16/11/2025
رغم قيام إدارة ليفربول بتجديد عقد محمد صلاح لمدة موسمين، إلا أن النجم المصري الدولي ارتبط بالرحيل عن "الريدز" عقب نهاية الموسم الجاري، حيث قد تكون الوجهة المقبلة الانتقال إلى الدوري السعودي.

صاحب الـ33 عامًا يلعب في صفوف ليفربول منذ صيف 2017، حيث قُدِّرت قيمة الصفقة وقتها بـ42 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو على شكل إضافات.

وكشفت تقارير صحفية عالمية أن محمد صلاح قد يرحل عن ليفربول في الصيف المقبل وسط اهتمامات من أندية الدوري السعودي، حيث سبق أن ارتبط بالانتقال لاتحاد جدة والهلال.

وجاء ارتباط صلاح بالرحيل في ظل تراجع أرقامه التهديفية مع ليفربول خلال هذا الموسم (2025-2026)، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 خلال مشاركته في 16 مباراة.

ويمتلك النجم المصري الدولي العديد من الألقاب مع ليفربول، لعل أبرزها لقب الدوري الإنجليزي مرتين، ومسابقة دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

ويُعد من أبرز الأسماء المستهدفة من جانب إدارة ليفربول الجناح الفرنسي مايكل أوليس، لاعب فريق بايرن ميونيخ، والذي يمتلك تجربة في الملاعب الإنجليزية مع كريستال بالاس.

لمعرفة المرشحين لتعويض محمد صلاح في ليفربول.. اضغط هنا أو تابع الألبوم المرفق في الموضوع

الدوري السعودي الدوري الإنجليزي الهلال ليفربول اتحاد جدة محمد صلاح

