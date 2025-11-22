لاعب كريستال بالاس يرحب بالانتقال إلى ليفربول

أوضحت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن نادي ليفربول على استعداد لبدء المفاوضات مع مسؤولي كريستال بالاس من أجل التعاقد مع لاعب الوسط آدم وارتون.

صاحب الـ21 عامًا جذب العديد من الأنظار سواء بين الأندية الإنجليزية أو نادي ريال مدريد، إلا أن نادي ليفربول لديه رغبة في الفوز بخدمات اللاعب لتدعيم الوسط.

وبحسب الصحفي الإنجليزي ديفيد أوكوب، المهتم بأخبار نادي ليفربول، فإن إدارة "الريدز" تستعد للتفاوض مع مسؤولي كريستال بالاس.

وأشار أوكوب إلى أن اللاعب حريص على الانتقال إلى صفوف ليفربول وتمثيل "الريدز" في الفترة المقبلة، مما يعني أن الفريق الإنجليزي يمتلك أفضلية للفوز بالصفقة.

وشارك وارتون خلال هذا الموسم في 15 مباراة بمختلف المسابقات، ليصنع هدفًا في مسابقة كأس الدرع الخيرية، والتي شهدت فوز كريستال بالاس باللقب على حساب ليفربول.

جدير بالذكر أن وارتون يمتلك عقدًا مع كريستال بالاس ينتهي في صيف 2029.