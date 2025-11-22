المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

1 1
(0 - 0)
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

1 4
21:45
النرويج

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

1 3
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

0 2
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
المجر

المجر

2 3
16:00
أيرلندا

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

9 1
16:00
أرمينيا

أرمينيا

لاعب كريستال بالاس يرحب بالانتقال إلى ليفربول

محمد همام

كتب - محمد همام

11:06 م 16/11/2025
آدم وارتون لاعب كريستال بالاس

أدم وارتون لاعب فريق كريستال بالاس

أوضحت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن نادي ليفربول على استعداد لبدء المفاوضات مع مسؤولي كريستال بالاس من أجل التعاقد مع لاعب الوسط آدم وارتون.

صاحب الـ21 عامًا جذب العديد من الأنظار سواء بين الأندية الإنجليزية أو نادي ريال مدريد، إلا أن نادي ليفربول لديه رغبة في الفوز بخدمات اللاعب لتدعيم الوسط.

وبحسب الصحفي الإنجليزي ديفيد أوكوب، المهتم بأخبار نادي ليفربول، فإن إدارة "الريدز" تستعد للتفاوض مع مسؤولي كريستال بالاس.

وأشار أوكوب إلى أن اللاعب حريص على الانتقال إلى صفوف ليفربول وتمثيل "الريدز" في الفترة المقبلة، مما يعني أن الفريق الإنجليزي يمتلك أفضلية للفوز بالصفقة.

وشارك وارتون خلال هذا الموسم في 15 مباراة بمختلف المسابقات، ليصنع هدفًا في مسابقة كأس الدرع الخيرية، والتي شهدت فوز كريستال بالاس باللقب على حساب ليفربول.

جدير بالذكر أن وارتون يمتلك عقدًا مع كريستال بالاس ينتهي في صيف 2029.

الدوري الإنجليزي ريال مدريد ليفربول كريستال بالاس أدم وارتون

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

نيجيريا

نيجيريا

1 1
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

124

الضربة الأولى تضيع.. صامويل موتوسامي لاعب الكونغو يهدر الضربة بعد أن سددها لكن حارس نيجيريا تصدى لها

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
