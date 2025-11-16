المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

1 1
(0 - 0)
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

1 4
21:45
النرويج

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

1 3
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

0 2
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
المجر

المجر

2 3
16:00
أيرلندا

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

9 1
16:00
أرمينيا

أرمينيا

صراع إنجليزي تركي لجلب مدافع لشبونة

محمد همام

كتب - محمد همام

11:19 م 16/11/2025
لشبونة

فريق سبورتنج لشبونة - صورة أرشيفية

زعمت تقارير صحفية برتغالية وجود صراع بين أندية إنجليزية وتركية لجلب المدافع الإيفواري الدولي عثمان ديوماندي، لاعب فريق سبورتنج لشبونة.

صاحب الـ21 عامًا جذب الأنظار منذ انتقاله إلى صفوف الفريق البرتغالي في عام 2023 بعد قدومه من نادي ميتيلاند الدنماركي في صفقة مالية قُدِّرت بـ14 مليون يورو تقريبًا.

وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن عثمان ديوماندي جذب أنظار أندية آرسنال وتشيلسي إلى جانب جالاتا سراي، إلا أن الأخير يمتلك الأفضلية نظرًا لرغبته في جلب اللاعب في السوق الشتوي المقبل.

وأضافت الصحيفة البرتغالية أن عثمان ديوماندي لديه رغبة في الرحيل، خاصة أنه لم يُجدّد عقده مع النادي البرتغالي، مما يعني احتمالية خسارته مجانًا إذا لم يجدد، في ظل نهاية عقده في صيف 2027.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك رغبة من آرسنال وتشيلسي للتفاوض مع اللاعب بشرط أن تكون الصفقة في الصيف المقبل، وهو ما يرفضه النادي البرتغالي.

وتُقدَّر قيمة اللاعب الإيفواري بـ45 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

عثمان ديوماندي

