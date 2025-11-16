صراع إنجليزي تركي لجلب مدافع لشبونة

زعمت تقارير صحفية برتغالية وجود صراع بين أندية إنجليزية وتركية لجلب المدافع الإيفواري الدولي عثمان ديوماندي، لاعب فريق سبورتنج لشبونة.

صاحب الـ21 عامًا جذب الأنظار منذ انتقاله إلى صفوف الفريق البرتغالي في عام 2023 بعد قدومه من نادي ميتيلاند الدنماركي في صفقة مالية قُدِّرت بـ14 مليون يورو تقريبًا.

وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن عثمان ديوماندي جذب أنظار أندية آرسنال وتشيلسي إلى جانب جالاتا سراي، إلا أن الأخير يمتلك الأفضلية نظرًا لرغبته في جلب اللاعب في السوق الشتوي المقبل.

وأضافت الصحيفة البرتغالية أن عثمان ديوماندي لديه رغبة في الرحيل، خاصة أنه لم يُجدّد عقده مع النادي البرتغالي، مما يعني احتمالية خسارته مجانًا إذا لم يجدد، في ظل نهاية عقده في صيف 2027.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك رغبة من آرسنال وتشيلسي للتفاوض مع اللاعب بشرط أن تكون الصفقة في الصيف المقبل، وهو ما يرفضه النادي البرتغالي.

وتُقدَّر قيمة اللاعب الإيفواري بـ45 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".