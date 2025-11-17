صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

مفاوضات ليفربول

بدأ نادي ليفربول مفاوضاته الرسمية من أجل تجديد عقد لاعبه المجري دومينيك سوبوسلاي، في ظل الدور الذي يقدمه مع "الريدز".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت الدولي المجري بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، إلى جانب وجود اهتمام من مانشستر سيتي بجلب اللاعب.

ذا صن

قلق في آرسنال

يشعر المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، بالقلق بعد خروج المدافع البرازيلي جابرييل متأثرًا بالإصابة.

وخرج جابرييل بسبب إصابته في الفخذ الأيمن، ليغادر اللاعب مباراة السنغال حتى لا تتفاقم الإصابة.

هدف مانشستر يونايتد

يستهدف نادي مانشستر يونايتد جلب لاعب الوسط إليوت أندرسون، لاعب فريق نوتينجهام فورست، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتُعد هذه الصفقة أولوية للمدرب روبن أموريم، خاصة مع احتمالية خروج البرازيلي كاسيميرو عقب نهاية الموسم.

الصحافة الإسبانية

ماركا

رسالة دي لا فوينتي

وجه لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، رسالة هامة بخصوص ديان هويسين لاعب ريال مدريد.

وقال دي لا فوينتي، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "غياب هويسين جاء بسبب شعوره بانزعاجٍ طفيف".

موندو ديبورتيفو

رحيل ليفاندوفسكي

كشفت تقارير، أبرزها ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي ليس لديه أي نية لمغادرة نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي هذا التأكيد رغم الاهتمام الكبير من أندية أوروبية وعربية.

مستقبل رودريجو

رد رودريجو، مهاجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، بشكل حاسم على التقارير التي أشارت إلى وجود أزمات مشتعلة داخل غرفة ملابس "الميرنجي" بين عدة لاعبين ومدربهم الإسباني تشابي ألونسو.

وسئل رودريجو عن الأجواء في ريال مدريد بالوقت الحالي، وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "الأمور جيدة جداً، كما هو الحال دائماً".

الصحافة الإيطالية

كالتشيو ميركاتو

ليفاندوفسكي حلم ميلان

يستهدف نادي ميلان التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة، الذي ينتهي تعاقده في يونيو المقبل، بالتزامن مع تصريحات اللاعب التي تقرب الحلم.

وقال ليفاندوفسكي عبر قناة TVP Sport: "سأكون مستعدًا قريبًا لاتخاذ القرار المناسب، سأقيم جميع الخيارات، لا أعرف أين سأكون أو ماذا أريد أن أفعل بعد بضعة أشهر".

RAI Sport

اعتذار جاتوزو

قدّم جينارو جاتوزو مدرب إيطاليا اعتذاره لجماهير منتخب بلاده بعد الهزيمة الساحقة بنتيجة 4-1 أمام النرويج في ختام مرحلة المجموعات بتصفيات كأس العالم.

وقال جاتوزو: "أولاً وقبل كل شيء، علينا الاعتذار لجماهيرنا، لأن 4-1 نتيجة ثقيلة، إنه لأمر مؤسف، فالشوط الأول كان جيدًا جدًا، وكنا فريقًا قويًا، لكن خيبة الأمل الأكبر هي أن الشوط الثاني لم يكن على مستوى التوقعات".

وتابع: "علينا البناء على ما قدمناه في الشوط الأول، عندما كنا متماسكين وفي المواقع الصحيحة، ولكن بمجرد أن يخلق الخصوم فرصة، نبدأ بالشعور بالخوف، هنا يجب أن نتغير ونتحسن".

الصحافة الفرنسية

لوباريزيان

انتصار ختامي

أنهى منتخب فرنسا تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بانتصار ختامي على حساب منتخب أذربيجان.

وعاد منتخب فرنسا بالفوز من باكو (3-1)، في ختام التصفيات بعد ضمان تأهله إلى كأس العالم.

RMC



مفاجأة ديشامب

أكد ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أنه قد يعلن قائمة المنتخب في كأس العالم، في موعد مبكر ومفاجئ.

وأوضح ديشامب في تصريحات لقناة TF1، أنه قد يعلن عن قائمة منتخب فرنسا للمونديال في منتصف شهر مايو بدلا من الانتظار لنهايته.

الصحافة الألمانية

سكاي ألمانيا

فضيحة أديمي

علق ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، على فضيحة أديمي، بعد شائعات حيازته سلاح قبل المباراة المقبلة.

وقال ناجلسمان أنه سيتم الحديث عن هذا الأمر عقب المباراة، مؤكدًا على أنها مسألة في غاية الأهمية.

موقف كيميتش

يدرس الجهاز الفني للمنتخب الألماني أن يعتمد على جوشوا كيميتش مرة أخرى في مواجهة سلوفاكيا، للحصول على بطاقة كأس العالم.

منتخب ألمانيا يحتاج للفوز على سلوفاكيا من أجل بلوغ كأس العالم في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين.