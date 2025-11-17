المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
روما يفاوض "ضحية أموريم" لضمه في يناير

محمد همام

كتب - محمد همام

10:48 ص 17/11/2025
أموريم

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

أجرى نادي روما مفاوضات مع مسؤولي مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي في يناير المقبل.

وأفادت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن إدارة "ذئاب العاصمة" بدأت مفاوضاتها مع مانشستر يونايتد بشأن صفقة إعارة زيركزي مع وضع بند خيار الشراء.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن قيمة عقد الشراء تُقدَّر بـ35 مليون يورو أي ما يعادل 31 مليون جنيه إسترليني، حيث يرغب اللاعب في الرحيل من أجل ضمان المشاركة بصورة مستمرة.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق وجود رغبة من اللاعب في الخروج في يناير المقبل للمشاركة من أجل ضمان تواجده مع منتخب بلاده قبل كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في الصيف بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشارك اللاعب الهولندي في خمس مباريات خلال هذا الموسم بواقع (90 دقيقة)، إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

وكان صاحب الـ24 عامًا قد انتقل إلى قلعة "الشياطين الحمر" قادمًا من بولونيا في صيف 2024 في صفقة مالية قُدِّرت بما يقرب من 42 مليون يورو، حيث وقع حتى صيف 2029 مع خيار التمديد لموسم إضافي آخر.

الدوري الإنجليزي روما مانشستر يونايتد الدوري الإيطالي أموريم زيركزي

