روما يفاوض "ضحية أموريم" لضمه في يناير

أجرى نادي روما مفاوضات مع مسؤولي مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي في يناير المقبل.

وأفادت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن إدارة "ذئاب العاصمة" بدأت مفاوضاتها مع مانشستر يونايتد بشأن صفقة إعارة زيركزي مع وضع بند خيار الشراء.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن قيمة عقد الشراء تُقدَّر بـ35 مليون يورو أي ما يعادل 31 مليون جنيه إسترليني، حيث يرغب اللاعب في الرحيل من أجل ضمان المشاركة بصورة مستمرة.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق وجود رغبة من اللاعب في الخروج في يناير المقبل للمشاركة من أجل ضمان تواجده مع منتخب بلاده قبل كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في الصيف بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشارك اللاعب الهولندي في خمس مباريات خلال هذا الموسم بواقع (90 دقيقة)، إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

وكان صاحب الـ24 عامًا قد انتقل إلى قلعة "الشياطين الحمر" قادمًا من بولونيا في صيف 2024 في صفقة مالية قُدِّرت بما يقرب من 42 مليون يورو، حيث وقع حتى صيف 2029 مع خيار التمديد لموسم إضافي آخر.