صراع مع كبار أوروبا.. ليفربول يستهدف جوهرة ألكمار

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الإثنين، عن دخول نادي ليفربول في سباق التعاقد مع اللاعب كيس سميت متوسط ميدان ألكمار من أجل تدعيم وسط الملعب.

وبحسب موقع "TEAMtalk" العالمي، فإن نادي ليفربول يخطط لتقديم عرض للنادي الهولندي من أجل التعاقد مع كيس سميت صاحب الـ19 عامًا.

وحصل نادي ليفربول على موافقة المدرب آرني سلوت من أجل الدخول في مفاوضات مع جوهرة ألكمار والذي يُعد من أفضل المواهب القادمة.

وارتبط اللاعب الهولندي بعدة أندية عالمية، على رأسها بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند بجانب نيوكاسل يونايتد.

ويُعد لاعب منتخب هولندا للشباب من ناشئي فريق ألكمار الذي تدرج بين فرق الناشئين حتى صعد للفريق الأول في الموسم الماضي (2024-2025).

وشارك كيس سميت مع ألكمار في الموسم الحالي بـ19 مباراة بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، حيث سجل هدفين كما صنع أربعة أهداف.