المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

1 1
(2 - 0)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 0
16:00
الجزائر - ب

الجزائر - ب

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
21:45
ليتوانيا

ليتوانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألمانيا

ألمانيا

- -
21:45
سلوفاكيا

سلوفاكيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الجبل الأسود

الجبل الأسود

- -
21:45
كرواتيا

كرواتيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

سكاي سبورتس: سيسكو يغيب عن مانشستر يونايتد لمدة شهر

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:29 م 17/11/2025
بنيامين سيسكو مهاجم مانشستر يونايتد

سيسكو

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم السلوفيني بنجامين سيسكو لاعب مانشستر يونايتد، سيغيب غن فريقه لمدة شهر بسبب الإصابة.

وخرج سيسكو في الدقيقة 82 من مباراة التعادل 2-2 مع توتنهام، بعد أن دخل بديلًا في الدقيقة 58، وكانت هذه هي مشاركته الثانية عشرة هذا الموسم بعد انضمامه من لايبزيج في الصيف مقابل 73.7 مليون جنيه إسترليني.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن مهاجم مانشستر يونايتد تجنب إصابة خطيرة، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة شهر على الأكثر.

وغاب سيسكو عن المشاركة الدولية مع سلوفينيا بسبب إصابة في الركبة تعرض لها ضد توتنهام.

وأظهرت فحوصات إضافية أن اللاعب صاحب الـ22 عامًا لم يتعرض لأي مشاكل خطيرة، وسيخضع الآن لفترة إعادة تأهيل تمتد حتى ديسمبر.

ويعود مانشستر يونايتد من فترة التوقف الدولي بمباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون في 24 نوفمبر.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد سيسكو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg