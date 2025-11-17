سكاي سبورتس: سيسكو يغيب عن مانشستر يونايتد لمدة شهر

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم السلوفيني بنجامين سيسكو لاعب مانشستر يونايتد، سيغيب غن فريقه لمدة شهر بسبب الإصابة.

وخرج سيسكو في الدقيقة 82 من مباراة التعادل 2-2 مع توتنهام، بعد أن دخل بديلًا في الدقيقة 58، وكانت هذه هي مشاركته الثانية عشرة هذا الموسم بعد انضمامه من لايبزيج في الصيف مقابل 73.7 مليون جنيه إسترليني.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن مهاجم مانشستر يونايتد تجنب إصابة خطيرة، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة شهر على الأكثر.

وغاب سيسكو عن المشاركة الدولية مع سلوفينيا بسبب إصابة في الركبة تعرض لها ضد توتنهام.

وأظهرت فحوصات إضافية أن اللاعب صاحب الـ22 عامًا لم يتعرض لأي مشاكل خطيرة، وسيخضع الآن لفترة إعادة تأهيل تمتد حتى ديسمبر.

ويعود مانشستر يونايتد من فترة التوقف الدولي بمباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون في 24 نوفمبر.